Bauchtänzer mit Bartschatten : Engel und Hölle

Pater Gaby hat Humor. Er kommt spät, die Pressevorführung ist gerade vorbei, als er im Vorbeigehen das Kostüm des Tänzers bemerkt, das aus nichts als schwarzen Boxershorts besteht. Der Pater bekreuzigt sich, einmal, zweimal, und erzählt schmunzelnd, er habe den Provinzial der Jesuiten im Libanon sicherheitshalber vorgewarnt. In seiner Kirche werde ein Tänzer auftreten, der für, sagen wir, Aufsehen sorgen könnte. Alexandre Paulikevitch ist weit über die Stadt hinaus bekannt. Er ist einer von wenigen, wenn nicht der einzige männliche Bauchtänzer in der Region, und die ursprünglich drei geplanten Vorführungen seines neuen Stücks „Aalehom“ waren in so wenigen Stunden ausgebucht, dass er drei weitere hinzufügte. Alles dürfe dieser Tanz sein, sagt Pater Gaby, außer erotisch. „Sagen Sie, war er das?“

Überraschend wäre es kaum, denn wer Alexandre Paulikevitch ein wenig kennt, weiß, dass die Erotik eine Sprache ist, die er gut beherrscht und gerne spricht, wenn er mit seinem langen, lockigen Haar auf der Bühne steht, das Gesicht geschminkt, den Körper in wallenden Röcken oder hautengen Roben. Er liebt den großen Auftritt und nimmt immer wieder die ganze Opulenz des Bauchtanzes auf, um ihn aus den halbseidenen Ecken des Kabaretts hinaus und auf die ernstzunehmenden Bühnen des modernen Tanzes zu führen. Das ist seine Mission. Ihr hat er den Namen „Baladi“ gegeben, das im Arabischen als Bezeichnung für alles Ursprüngliche, Traditionelle, Ländliche gilt und einst auch für den Tanz verwendet wurde, der heute als Bauchtanz zwar weitaus bekannter ist. Aber Bauchtanz sei ein Begriff, der den Geist des Orientalismus atme, findet Paulikevitch und lehnt ihn deswegen ab.