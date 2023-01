Auf dem Rückweg wandern wir zur Riederalp. „Die Farbe vom Gras ist zu dieser Zeit eigentlich viel grüner und nicht ockerfarben“, erzählt Kestens. Wir treffen einen älteren Herrn mit einer Spiegelreflexkamera und einem Bildband in der Hand. Kurt Steiner erzählt uns, dass er bereits 52-mal am Großen Aletschgletscher war. Seit 2012 dokumentiert er mit seinen Fotos das Schmelzen des Gletschers. „Ich lege die Aufnahmeorte fest und setze mir auf dem GPS eine Fahne. So kann ich das gleiche Bild noch einmal machen.“ Warum er das tut? „In der Stadt nehmen wir die Veränderungen [durch die Klimakrise] nicht so wahr, aber hier sieht man wirklich, was passiert.“

Er zeigt auf den Großen Aletschgletscher und blättert in seinem Bildband. „Das Problem ist, dass der Abschmelzprozess immer schneller wird. Es ist nicht linear, sondern exponentiell.“ Nach seinem ersten Besuch vor 10 Jahren bemerkte er in kürzester Zeit weitere Auswirkungen der Klimakrise. In diesem Sommer etwa habe er den Vordersee noch nie so tief gesehen, und die Alpenrosen blühten drei Wochen zu früh. „Wir müssen etwas gegen den Klimawandel tun“, sagt er. „Wir müssen CO₂-frei werden. Daran führt kein Weg vorbei.“