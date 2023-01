Mumie aus dem Alten Reich : Der goldene Mann

Aktualisiert am

Südlich der großen Pyramiden von Giza liegt Saqqara. Über drei Jahrtausende hinweg haben die alten Ägypter hier Bestattungen angelegt. Daher werden aus Saqqara besonders häufig neue Funde gemeldet, so etwa im Mai 2022, als die ägyptische Altertümerbehörde die Entdeckung von 250 Sarkophagen und 150 Statuetten bekannt gab.

Meistens stammen diese Funde allerdings aus der Spätzeit Altägyptens, nach dem Ende des Neuen Reiches im elften Jahrhundert vor Christus. Am vergangenen Donnerstag allerdings ver­kündete der Ägyptologe Zahi Ha­wass, der in Saqqara gleich zwei Ausgrabungen leitet, die Entdeckung mehrerer bislang unbekannter Gräber aus dem Alten Reich, genauer aus der Zeit zwischen etwa 2500 und 2200. In einem fand sich eine Mumie, die nie von Grabräubern geplündert wurde – ein Fund von potentiell besonderer wissenschaftlicher Bedeutung.