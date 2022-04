Streit um Disney : Ade, weißes Wunderland

Die Republikaner in Florida haben Disney seinen Sonderverwaltungsbezirk aberkannt. Eine Rache, die auch deswegen emotional aufgeladen ist, weil der Konzern so lange die Sehnsüchte konservativer Weißer bediente.

Ron DeSantis und die Republikaner in Florida machten Ernst: Weil der Disney-Konzern sich kritisch über die Politik des Gouverneurs geäußert und Parteispenden an die Republikaner pausiert hatte, entzog das Regionalparlament dem Unternehmen seinen Sonderstatus. DeSantis hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass es sich um eine politische Racheaktion handelt. Disney verliert damit umfassende verwaltungsrechtliche Privilegien im Reedy Creek Bezirk, in dem der Konzern bislang die Infrastruktur selbst verwaltete. Das Management hatte sich in der Auseinandersetzung um die umgangssprachlich „Don’t Say Gay Bill“ ge­nannte Gesetzgebung zunächst zurückhaltend geäußert. Dass sich Konzernchef Bob Chapek dann doch deutlich dagegen positionierte, lag am Druck der Belegschaft. Das neue Gesetz sieht vor, dass Lehrer bis zur dritten Klasse gar nicht über „sexuelle Orientierung oder Gender-Identitäten“ reden dürfen und mit älteren Kindern nur dann, wenn dies „altersangemessen“ sei. Kritiker bemängeln, dass die Formulierung vage genug sei, um die Redefreiheit von Lehrpersonal erheblich einzuschränken und Homosexuelle, nichtbinäre Menschen und Transgender zu diskriminieren.

Heute arbeiten allein in Florida 80.000 Menschen für Disney. Der in Kalifornien beheimatete Konzern hatte in den Sechzigerjahren große Mengen Land in Florida gekauft und war dann von den politisch Verantwortlichen mit dem verwaltungstechnischen Sonderstatus be­günstigt worden. Schließlich schaffte das Unternehmen Jobs. Jahrzehntelang pass­te Disney den Republikanern gut – bis sich die Kultur des Konzerns wandelte. Nicht nur war der Unternehmensgründer Walt Disney ein Konservativer mit patriarchalem und teils rassistischem Weltbild – auch seine Themenparks wurden von Linken oft kritisiert, weil sie eine kleinbürgerlich-weiße Welt entwarfen.