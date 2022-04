Offener Brief in der „Emma“ : So sieht Kapitulation aus

28 Prominente stärken in einem offenen Brief in der „Emma“ Kanzler Scholz für seine Haltung zum Ukrainekrieg den Rücken. Sie wollen keine Waffen liefern und - dass die Ukrainer endlich aufgeben. Ein Appell, der erschüttert.

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Besuch der Wasserstoffanlage der Chiyoda Corporation in Tokio, am 29. April. Bild: dpa

Die Politik von Olaf Scholz, die er als „besonnen“ ausweist und die darin besteht, der Ukraine im Überlebenskampf gegen den Vernichtungsangriff der russischen Armee mit so wenig Waffen wie möglich zu helfen beziehungsweise so, dass Wladimir Putin dies nicht als Agieren einer „Kriegspartei“ versteht, findet Unterstützer. 65 Prozent der Bundesbürger, teilt das Umfrageinstitut Forsa mit, hielten die Linie des Bundeskanzlers für richtig. 56 Prozent fürchteten, dass sich der Krieg auf andere Länder in Europa ausweiten könnte, würden weitere Waffen an die Ukraine geliefert.

Das sehen auch die 28 Erstunterzeichner eines offenen Briefes so, den die Zeitschrift „Emma“ am Freitag veröffentlicht hat. Alice Schwarzer, Alexander Kluge, Martin Walser, Reinhard Merkel, Reinhard Mey, Dieter Nuhr, Gerhard Polt, Edgar Selge, Antje Vollmer, Peter Weibel, Ranga Yogeshwar, Juli Zeh und andere sind der Ansicht, dass Scholz richtig handele.

Wer ist hier Opfer und wer der Täter?

Sie fordern ihn auf, „weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine“ zu liefern. Zwar sei „die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts“ zu werten. Auch gebe es „eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht“, vor „aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen“. Doch finde diese „Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik“. Man dürfe das „manifeste“ Risiko einer Eskalation nicht in Kauf nehmen. Die „Lieferung großer Mengen schwerer Waffen“ könne „Deutschland selbst zur Kriegspartei machen“. Ein russischer Gegenschlag könne „den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.“

Es sei ein Irrtum, „dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum andern, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren ,Kosten‘ an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.“

Auf ein solches Manifest dürfte der Kreml gewartet haben. Die Unterzeichner schlucken nicht nur die Drohung mit dem dritten Weltkrieg. Sie sprechen mit der Formulierung der „moralischen Verantwortbarkeit der weiteren ,Kosten‘ an Menschenleben“ den Ukrainern das Widerstandsrecht ab. Das klingt, als sollten die Angegriffenen Mord, Vergewaltigung, Folter, Verschleppung und Versklavung ertragen. Es ist, empathiefrei, unbeeindruckt von den Kriegsverbrechen, die Aufforderung zur Kapitulation. Ob die Unterzeichner denken, dann hätten wir wieder Ruhe? Und es schön warm mit Gas und Öl von Putin?