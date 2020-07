150 Jahre Postkarte : Schöne Grüße von den reisenden Teutonen

Bei einem Eisenbahnunglück sucht der Franzose eine Frauenbekanntschaft. Der Engländer lässt sich in seiner Zeitungslektüre nicht stören, und ein Deutscher schreibt Ansichtskarten – notfalls noch im Himmel.“ Dieses Zitat wird dem Grafiker und Autor Thomas Theodor Heine zugeschrieben, der besonders durch seine Karikaturen für den „Simplicissimus“ in Erinnerung geblieben ist. Wie die meisten Nationalstereotypen enthält seine Feststellung ein Körnchen Wahrheit: Die Postkarte als neue Form der schriftlichen Kommunikation ist eine deutsche Erfindung. Vor 150 Jahren unterzeichnete der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck eine Verordnung zur „Einführung der Correspondenzkarte“, die dann am 1. Juli 1870 in Kraft trat.

Der Impuls dazu kam von Heinrich Stephan, dem Generalpostdirektor des Norddeutschen Bundes. Dieser hatte fünf Jahre zuvor in einer Denkschrift kritisiert, dass „die jetzige Briefform für eine erhebliche Anzahl von Mittheilungen nicht die genügende Einfachheit und Kürze“ erlaube. Sein Argument war also die Kommunikationsrationalisierung – in einer Zeit, in der es das Telegramm als elektromagnetisch übertragene Kurznachricht schon gab. Aus Sorge um das Briefgeheimnis und wegen sittlicher Bedenken wurde dieser Vorstoß damals abgelehnt.