100 Jahre Museum Folkwang : Wer den Westen verstehen will, muss sich mit dessen Kunst befassen

Vorkämpfer der Neo-Impressionisten: Paul Signac, „Le Port de Saint-Tropez“, 1901/02. Karl Ernst Osthaus hielt engen Kontakt zu Signac, aber heute hängt sein Gemälde im National Museum of Western Art in Tokio. Bild: The National Museum of Western Art Tokyo

Essen leuchtet nicht? Bundespräsident Steinmeier, Grußredner beim Festakt zum hundertjährigen Bestehen des Museums Folkwang in der Philharmonie der Stadt und Schirmherr der großen Jubiläumsausstellung, die am Sonntag eröffnet wurde, begann seine Rede mit einem wohlgezielten Tiefschlag. München leuchte, und der Himmel über der Stadt ist aus blauer Seide, wie aus Thomas Manns Novelle „Gladius Dei“ ja wohlbekannt sei. Aber Essen? Essen leuchte nicht, „Essen qualmte, glühte, sprühte Funken“, sprach das gut gelaunte Staatsoberhaupt mit präsidial-diabolischem Lächeln. Das Publikum nahm es reglos hin. Man hat Nehmerqualitäten im Ruhrgebiet.

Hubert Spiegel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Thomas Mann publizierte seine spöttische Schilderung des Münchner Kunstbetriebs 1902, im selben Jahr also, in dem Karl Ernst Osthaus in seiner Heimatstadt Hagen das Folkwang-Museum eröffnete, um seine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst stand nicht in Paris, London oder New York, sondern in Hagen. Die Arbeiten an dem von Carl Gérard entworfenen Gebäude, das heute das Osthaus Museum beherbergt, waren bereits weit fortgeschritten, als der junge Erbe den Belgier Henry van de Velde kennenlernte und ihm kurzentschlossen den gesamten Innenausbau übertrug. Das Ergebnis: eine eklektizistische Hülle im Stil der Neorenaissance über einem Gesamtkunstwerk des Jugendstils und somit eine erste Manifestation eines Kerngedankens der Folkwang-Idee, der zufolge die Künste und Kulturen aller Zeiten miteinander im Austausch stehen.

Ein Bietergefecht entspann sich

Osthaus war kein ästhetischer Purist, sondern ein Anhänger der Reformbewegungen der wilhelminischen Ära, der an die verändernde Kraft der Künste glaubte und die Schönheit als „herrschende Macht im Leben“ verankern wollte, wobei er nicht nur an sein eigenes Leben dachte, sondern das Leben aller Menschen im „kunstverlassenen Industriebezirk an der Ruhr“ im Sinn hatte. Sein Museum sollte sie erbauen und belehren, seine Sammlung der „Volksbildung“ dienen. Osthaus kaufte zunächst klassizistische Werke der Düsseldorfer Malerschule, entdeckte die französischen Post-Impressionisten, stellte Künstlern wie Christian Rohlfs Ateliers zur Verfügung und erwarb Anfang 1903 als erster deutscher Sammler ein Werk von Gauguin.

Als erstes deutsches Museum zeigte das Hagener Folkwang 1905 eine monographische Ausstellung mit Werken Van Goghs: elf Gemälde und drei Zeichnungen, darunter als früheste Ankäufe „Die Ernte, Kornfeld mit Schnitter“ und das „Porträt Armand Roulin“. Im Zentrum der Eingangshalle des Museums hing damals ein Kakemono, ein Rollbild von Kano Yosen-in Korenobu mit der Darstellung eines Reihers. Er ist jetzt ebenso in der Ausstellung zu sehen wie die erwähnten Van Goghs.