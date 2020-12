1,8 Milliarden Pakete : Plätzchen kann man auch für Lieferanten backen

Jedem schuftenden Brief- und Paketauslieferer dürften in diesen Tagen die Haare zu Berge stehen. Ein bisschen Dankbarkeit kann nicht schaden.

Harter Job in diesen Wochen: Ein Paketzusteller in Sachsen-Anhalt Bild: dpa

Das ist jetzt die Zeit, in der wir wiederentdecken sollen, was längst aus der Mode gekommen ist. In einem Video ruft das Bundesministerium für Gesundheit zum Beispiel dazu auf, Plätzchen zu verschicken und Briefe zu schreiben. Das sei zwar „etwas aus der Mode gekommen, aber jetzt wäre die perfekte Gelegenheit“ dazu. Wunderbare Idee mit den Briefen. Warum nicht gleich auch noch ein kleines Paket dazu verschicken? Die vielen Verwandten und Freunde, die man dieses Jahr zu Weihnachten nicht sehen kann, verdienen doch alle eine Aufmerksamkeit.

Der Bundespräsident hat zwar gesagt, dass die sich auch nach dem Fest noch über Geschenke freuen würden, aber das ist doch weltfremd. Geschenke müssen pünktlich zum 24. unter dem Baum liegen, sonst sind sie keine. Also los jetzt, ran an den Laptop und ein paar Kleinigkeiten bestellen. Lieferung über Nacht, dann bleibt noch genug Zeit zum Ein- und Umpacken und wieder Verschicken. Das Ganze soll ja persönlich sein und mit der Hand geschrieben – so war das jedenfalls im Video des Gesundheitsministeriums zu sehen: eine kugelschreibende Hand unter Kerzenschein.

Jedem schuftenden Brief- und Paketauslieferer dürften bei diesem Anblick die Haare zu Berge stehen. Denn die Deutsche Post meldet mit Beginn des zweiten Lockdowns ein so hohes Paketaufkommen wie nie zuvor in ihrer Unternehmensgeschichte. Allein in der vergangenen Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert. Durch das verstärkte Aufkommen in der diesjährigen Weihnachtszeit rechnet man mit Steigerungsraten von zwanzig Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Um das zu bewältigen, werden Pakete im Moment bis in den Abend hinein ausgetragen. Die Zustellerinnen und Zusteller arbeiten in mehreren Schichtwellen und werden am Ende dieses Jahres die unglaubliche Zahl von rund 1,8 Milliarden Paketen ausgeliefert haben.

Noch etwas ist übrigens aus der Mode gekommen, an das wir uns erinnern sollten: das Weihnachtsgeld. Noch vor nicht allzu langer Zeit war es eine Selbstverständlichkeit, Menschen, die Sendungen an die Haus- oder Wohnungstür brachten, in den Tagen vor Weihnachten eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Aber seitdem viele so viel bestellen und geliefert bekommen, wird dieses Zeichen der Dankbarkeit schnell vergessen. Dabei ist es so einfach: Jeder, der in der Weihnachtswoche klingelt, und uns Babywindeln, Hamburger oder Jünger-Gesamtausgaben liefert, verdient ein Zeichen des Dankes. Das muss nicht immer Kleingeld sein, sollte aber auch nicht beim vielbeschworenen Lächeln bleiben. Plätzchen kann man auch für Lieferanten backen.