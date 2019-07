F.A.Z.-Sprinter : Undemokratische EU?

Nach Verhandlungen in „Brüsseler Hinterzimmern“ steht Ursula von der Leyen vor der Kür zur EU-Kommissionspräsidentin. Warum das nichts mit „Postengeschacher“ zu tun hat, und was sonst wichtig wird, lesen Sie im F.A.Z.-Sprinter.

Journalisten hantieren mit Sprache – und sollten deshalb besonders differenziert und einfühlsam mit ihr umgehen. „Postengeschacher“ ist zum Beispiel so ein Unwort, das in diesen Tagen Konjunktur hat, obwohl es, sofern negativ konnotiert, eigentlich sparsam eingesetzt werden sollte. Warum? Weil die Kür der voraussichtlich nächsten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die heute von ihrem wahrscheinlichen Vorgänger Jean-Claude Juncker in Brüssel empfangen wird, kein bösartiges „Geschacher“ ist, sondern ein komplexes Verfahren in einem fast unüberschaubaren Dschungel des Interessensausgleichs zwischen großen, kleinen, west- und osteuropäischen Staaten nebst dem Spitzenpersonal und Institutionen wie dem Europäischen Rat und dem Parlament. Wer das nicht zur Kenntnis nimmt, verharrt natürlich in seinem Klischeebild einer undemokratischen EU.

Nur am Rande sei erwähnt: Nicht nur Parlamentarier sind demokratisch legitimiert, sondern auch die Staats- und Regierungschefs. Also ist das mit dem angeblichen Demokratiedefizit so eine Sache: „Die Behauptung, hier habe sich abermals autoritäre Kungelei gegen das angeblich selbstlos propagierte Demokratieprinzip durchgesetzt, ist [...] deswegen schief“, schreibt Herausgeber Berthold Kohler. Aber natürlich ist diese Suche nach dem großen Kompromiss ziemlich komplex und nur für besondere Brüssel-Enthusiasten ein Musterbeispiel gelebter Demokratie. Aber dass die kommunikative Wirkung dieser angeblichen „Kungelei“ (noch so ein Wort) der alleinige Bewertungsmaßstab sein soll, ist auch nicht logisch. Dass am Ende eine erfahrene deutsche Ministerin den wichtigen Posten bekleiden dürfte, muss einem jedenfalls nicht den Schlaf rauben. Wohl aber Ratschef Donald Tusk, der die umstrittene Personalie heute dem EU-Parlament erläutern muss.

In Berlin empfängt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer derweil Österreichs ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz. Mit dem Harald Schmidt gerne essen gehen würde, wie er dem ORF sagte, weil „ich es unglaublich bewundere, wenn einer in diesem Alter schon so eine Karriere gemacht hat“. Aktuell ist Kurz wieder auf Normalmaß geschrumpft, allerdings schraubt er wieder an seinem Comeback. Ob ihm „AKK“ da helfen kann? Eher wohl Angela Merkel, mit der er sich auch treffen soll. Letztere hat mit dem Coup um von der Leyen ja ihre Kritiker – in typischer Manier – vorerst zum Schweigen gebracht und zugleich einer ehrgeizigen Mitstreiterin, deren Karriere stagniert war, zur Beförderung verholfen. Ob Schmidt nicht lieber mit Merkel essen gehen sollte?

Und sonst? Verkündet der BGH ein Urteil zu Klageaktivitäten der Deutschen Umwelthilfe (DUH) als Verbraucherverband. Empfängt Papst Franziskus Russlands Präsident Putin. Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, ob ein Sikh aus religiösen Gründen von der Helmpflicht ausgenommen sein kann. Wird Bundesinnenminister Horst Seehofer 70 Jahre alt.

Die Nacht in Kürze

Der Schlagersänger Costa Cordalis ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Wie der junge Grieche mit dem wallenden schwarzen Haar einst die Herzen der Republik eroberte, hat Kollege Jörg Thomann in seinem Nachruf aufgeschrieben.

Im UN-Sicherheitsrat blockiert Amerika eine Erklärung zur Bombardierung eines Flüchtlingslagers in Libyen. Mehr als 40 Menschen waren getötet worden, vor allem Migranten aus Afrika.

Schärfere Rauchverbote gefordert: Die FDP will, dass im öffentlichen Raum überall dort nicht mehr geraucht wird, wo Passivrauchen unvermeidlich ist.

Copa America: Bei der Südamerikameisterschaft besiegt Peru im Halbfinale überraschend Titelverteidiger Chile 3:0.