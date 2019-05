FAZ.NET-Sprinter : May und das nächste „Maybe“

Es wird gewählt. Und dieses Mal kann niemand behaupten, die letzten Wochen seien unpolitisch gewesen. Was an diesem Wochenende außer Europa sonst noch wichtig wird, steht im FAZ.NET-Sprinter.

Jetzt haben Sie die Wahl! Greta und das Klima, Strache und die Korruption, Rezo und die CDU, Nahles und die SPD – an Themen zum Aufregen herrschte in den vergangenen Tagen und Wochen in Europa wirklich kein Mangel. Allein zum Kommentar „Jeder Like ein Armutszeugnis“ von Jasper von Altenbockum zum Youtube-Video von Rezo gab es bei FAZ.NET über 400 Leserkommentare. Welches Thema hat Sie am meisten bewegt oder vielleicht sogar Ihre Wahlentscheidung beeinflusst? Mit ihrem Kreuz bei der Europawahl (oder in Bremen und manch' anderen Orten sogar mit zwei Kreuzen) am Sonntag können Sie die Zukunft ein Stück weit mitbestimmen. Worüber sich die Wähler in den anderen europäischen Ländern ärgern oder freuen, haben wir unsere Korrespondenten in einem Video gefragt.

Die Briten (und die Niederländer) haben am Donnerstag schon gewählt, die offiziellen Ergebnisse werden aber erst am Sonntagabend veröffentlicht. Laut ersten Prognosen liegen die Sozialdemokraten bei der EU-Wahl in den Niederlanden überraschend vorne. Glaubt man den Umfragen, dürfte die britische Premierministerin May abgestraft werden. Tritt sie an diesem Freitag nicht freiwillig zurück, könnte sie vom fraktionsinternen „1922 Committee“ aus dem Amt gedrängt werden. Dass sie das Unterhaus nicht wie ursprünglich geplant an diesem Freitag über ihr neues Brexit-Gesetz abstimmen lassen will, wertet „The Times“ als Indiz für ihren bevorstehenden Rücktritt. Alle Themen rund um die Europawahl lesen Sie auf unseren FAZ.NET-Sonderseiten – dort finden Sie am Sonntag natürlich auch die Ergebnisse aus Deutschland und allen anderen EU-Staaten sowie Analysen und Kommentare nach der Wahl. Und wenn Sie noch nicht wissen, wen Sie wählen wollen, können Sie sogar den seit Donnerstag wieder freigeschalteten Wahl-O-Mat benutzen.

Kommen wir zurück zu Greta Thunberg. Die schwedische Umweltaktivistin hat für diesen Freitag zu einem großen Klimastreik aufgerufen. In einen Gastbeitrag in der „Süddeutschen Zeitung“ fordert sie die Erwachsenen auf, sich den „Fridays for Future“-Protesten der Schüler anzuschließen. Wie sehr die Menschen auf den pazifischen Fidschi-Inseln bereits unter dem Klimawandel leiden, beschreibt unser Korrespondent Christoph Hein. Und Jessica von Blazekovic hat den Direktor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK, Ottmar Edenhofer, gefragt, wie CO2 besteuert werden kann, ohne die Einkommensschwachen zu stark zu belasten.

Und sonst? Hat der VfB Stuttgart im Hinspiel der Relegation zur Fußball-Bundesliga nur 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen Union Berlin gespielt. Will das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ seinen Abschlussbericht zum Fall Relotius veröffentlichen. Drängeln sich die Bergsteiger wegen des guten Wetters am Mount Everest. Die Folge: Gefährliche Wartezeiten in über 8000 Metern Höhe.

Die Nacht in Kürze

Ungarns Ministerpräsident Orbán hält sich ein neues Parteienbündnis nach der Wahl offen.

Amerikanische Behörden haben die Anklage gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange deutlich verschärft.