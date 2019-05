FAZ.NET-Sprinter : Eine hochgekochte Debatte und das große Geld

Wie soll Deutschland seine Klimaziele erreichen? Wieso haben CDU und SPD so viele Probleme? Und warum ist die englische Premier League in Europa so dominant? Antworten liefert der FAZ.NET-Sprinter.

Haben Sie in den vergangenen Tagen viel von der SPD gehört? Nein? Nicht richtig hingeguckt? Das ist ja schon bemerkenswert, immerhin wehrt sich Parteichefin Andrea Nahles gegen eine mögliche Abwahl von der Fraktionsspitze. Heute trifft sich die Fraktion – die F.A.Z. wird Sie auf jeden Fall gut informieren. Passen sie auf, denn Sie können wieder leicht abgelenkt werden: Heute tagt das Klimakabinett, danach soll klarer werden, wie Deutschland seine Klimaziele doch noch einhalten kann.

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Und dann muss man ja in diesen Tagen immer mit einer neuen Aktion aus der CDU rechnen. Gestern kochte die Debatte hoch, weil Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer „Regeln“ für die Äußerung im Internet eingefordert hatte. F.A.Z.-Mitherausgeber Berthold Kohler findet zumindest die Diskussion legitim. „Auch im Netz finden sich Beispiele für den verantwortungsvollen Umgang mit den Möglichkeiten, die das Medium seinen Usern bietet“, kommentiert er. „Doch wissen nicht nur geschäftstüchtige ,Influencer‘, was dort besonders oft geklickt wird: das Krasse, das Einseitige, der Shitstorm.“ Was wäre gewesen, wenn sich 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl gegen CDU und SPD ausgesprochen hätten? Über Rechtliches und Verlagsgepflogenheiten diskutieren Corinna Budras und Constantin van Lijnden mit dem Medienanwalt Dominik Höch in unserem Einspruch-Podcast.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Es gibt eben Leute, die haben mal aus Spaß an der Freude angefangen, dann haben sie immer mehr Zuschauer bekommen, jetzt ist es ein Milliardengeschäft – die Rede ist hier nicht von Youtubern, sondern von Fußballern. Heute Abend stehen sich im Finale der Europa League zwei Londoner Vereine gegenüber, nämlich der FC Chelsea und der FC Arsenal. Warum ist die englische Premier League in Europa so dominant? It’s the economy, stupid, würde Bill Clinton sagen. Die Finanzkraft der englischen Liga nährt sich selbst – und die anderen Vereine Europas machen sich langsam Sorgen, berichtet mein Kollege Michael Ashelm.

Und sonst: Führen CDU und Grüne in Bremen ein Sondierungsgespräch. Werden die Arbeitslosenzahlen für Mai bekanntgegeben. Urteilt das Oberlandesgericht Karlsruhe über Medikamenten-Verkaufsautomaten.

Abonnieren Sie hier den kostenfreien politischen und wirtschaftlichen Newsletter F.A.Z. Sprinter. Der kompakte Überblick über alles, was am Tag wichtig wird. Immer werktags um 6.30 Uhr.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze

Bundeskanzlerin Angela Merkel verteidigt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Doch die Kritik an AKK wächst. Zehntausende protestieren: Wir lassen uns nicht zensieren.

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich auch im Mai robust – davon sind Experten überzeugt. Dennoch könnten die offiziellen Zahlen dieses Mal allerdings höher ausfallen, da die Berechnung geändert wird.

Donald Trump wirft China vor, seine Währung zu manipulieren. Das amerikanische Finanzministerium kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis. Ebenfalls unter besonderer Beobachtung steht Deutschland.