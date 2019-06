Aktualisiert am

Ein Job, den niemand will

FAZ.NET-Sprinter : Ein Job, den niemand will

Die Suche nach der Nachfolge von Andrea Nahles läuft eher schleppend. Deutschlands Kliniken bangen vor dem Bundessozialgericht um viel Geld. Das und was sonst noch wichtig wird, steht im FAZ.NET-Sprinter.

Erinnern Sie sich noch an diese unangenehmen Momente zu Beginn des Schuljahres, wenn Posten wie der des Klassenbuchführers zu besetzen waren und keiner wollte? Ein bisschen so ist es gerade bei der SPD, nur das natürlich kein Klassenbuch, sondern eine ganze Partei sowie deren Fraktion im Bundestag geführt werden wollen. Seit Andrea Nahles ihren Rücktritt verkündet hat, hagelt es für beide Posten Absagen von potentiellen Anwärtern. „Wer für welches Amt tatsächlich kandidiert war am Montagnachmittag weniger klar, als wer es nicht tut“, stellt der Berliner Kollege Peter Carstens fest. Ob die Sitzung der Bundestagsfraktion heute etwas Neues ergibt? Die geplante Wahl der oder des neuen Vorsitzenden wurde jedenfalls vertagt. Der Unterschied zur Schule: Einen Lehrer, der im Zweifel einfach bestimmt, wer’s wird, haben die Sozialdemokraten nicht.

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Mit dem Rücktritt Nahles‘ ist zudem auch die Gewissheit der Deutschen über die Stabilität der von ihnen gewählten Regierung dahin, kommentiert Eckart Lohse. Doch auch, wenn die Koalition inhaltlich bei vielen Themen nicht vorankommt – so richtig günstig scheint der Augenblick für einen Zusammenbruch nicht: Denn Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen, wenn die Europäer im 21. Jahrhundert noch eine Rolle in der Weltordnung spielen wollen – diese Überzeugung vertritt zumindest Herfried Münkler, emeritierter Professor für Politische Theorie an der HU Berlin. Daniel Deckers trägt seinen Essay im Podcast vor.

Viel auf dem Spiel steht derweil auch für deutsche Kliniken. Denn das Bundessozialgericht entscheidet heute und am Freitag, ob Honorarärzte tatsächlich selbständig tätig sind, wenn sie in Krankenhäusern arbeiten – oder nur scheinselbständig. Urteilt das Gericht zu Gunsten der Rentenversicherung, müssen die Kliniken Sozialbeiträge aus den vergangenen vier Jahren nachzahlen. Was die Entscheidung für die Zukunft bedeutet, können Sie bei meinen Kollegen Britta Beeger und Marcus Jung nachlesen.

Und sonst? Endet für viele Muslime am Abend der Ramadan. Setzt Donald Trump seinen Besuch in Großbritannien fort. Findet in Berlin der Tag der Deutschen Industrie statt. Stellt die Weltbank ihren Bericht zur Lage der Weltwirtschaft vor.

Die Nacht in Kürze

Ausländische Investoren reduzieren ihr Engagement in Deutschland. Eine aktuelle Studie zeigt, dass es nicht nur an der Wachstumsschwäche liege, sondern das es auch Probleme bei Flexibilität des Arbeitsrechts oder in Steuerfragen gebe.

Internationale Juristen fordern, die Europäische Union zu verklagen.Grund: Sie wollen Beweise haben, dass Europa bewusst den Tod von Migranten in Kauf nehme.

Die Krise im Sudan spitzt sich weiter zu: Der Militärrat will nicht mehr mit der landesweiten Protestbewegung zusammenarbeiten. Stattdessen soll es Neuwahlen geben.