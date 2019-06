FAZ.NET-Sprinter : Deutschland, eine Sandburg

Wie könnte es anders sein, dass die höchste Sandburg demnächst in Deutschland, genauer gesagt: auf Rügen, zu besichtigen ist? Manchmal wirkt die deutsche Öffentlichkeit wie ein Schloss aus Sand: schnell aufgetürmt und reich verziert, sieht wirklich toll aus, hat aber mit der Wirklichkeit nur solange etwas zu tun, bis die Brandung der bösen weiten Welt alles einfach wegspült. Um vier Uhr nachmittags wissen wir, ob das Werk auf Rügen die 17 Meter erreicht, die es braucht, damit es für den Weltrekord reicht.

Die Sandburg der SPD ist schon lange verschwunden. Aber es gibt noch Hoffnung für die Partei. Während in Deutschland die Nabelschau nach der Europawahl auch in anderen Parteien weitergeht, machen ihr Sozialdemokraten in anderen Ländern schon seit Jahren vor, wie es geht. Zum Beispiel in Dänemark. Zwar haben sie auch dort über Jahre hinweg Federn lassen müssen, aber nun sind sie wieder obenauf. Wie das geht, beschreibt unser Korrespondent Matthias Wyssuwa. Eines sei schon hier verraten: Man muss sich für die Interessen der Menschen erwärmen, nicht für Umfragen, Youtuber oder die Sau, die gerade durchs deutsche Dorf getrieben wird.

Alle Augen sind an diesem Mittwoch wohl aber weiterhin auf Donald Trump gerichtet, der seine Reise fortsetzt zu einem Besuch an der Kanalküste, wo in Portsmouth der 75. Jahrestag des D-Day gefeiert wird. Wiedersehen wird er dort auch die Queen und Theresa May, vielleicht auch Angela Merkel. Wie der Besuch Trumps in London verlief, beschreibt Jochen Buchsteiner – wie immer mit besonderem Augenmerk auf den erfindungsreichen Umgang des amerikanischen Präsidenten mit dem Protokoll.

Und sonst? Wird die EU-Kommission entscheiden, ob das hochverschuldete Italien gegen die EU-Regeln verstößt und ob deshalb Strafmaßnahmen eingeleitet werden sollen; spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags, der sich in Dortmund dem „Zusammenhalten in unseren Städten" widmet; ist in Washington ein Treffen der Außenminister von Amerika und Mexiko, Mike Pompeo und Marcelo Ebrard, geplant, um über die kürzlich von Trump angekündigten Strafzölle gegen illegale Einwanderung zu beraten.

Die Nacht in Kürze

Die SPD sieht die Union in der Verantwortung für den Fortbestand der Groko. Ob die Koalition hält, liege vor allem daran, ob die Union sich an Absprachen halte, sagt Generalsekretär Klingbeil.

Die Regierung von Alexis Tsipras hat die Neuwahlen in Griechenland auf den 7. Juli terminiert. Außerdem wird Deutschland aufgefordert, über Reparationen zu verhandeln.

Weniger islamfeindliche Straftaten: Angriffe auf Muslime und Moscheen gehen offenbar zurück.