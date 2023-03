Wirtschaftsweise Grimm : „Ganz andere Zeiten kommen auf uns zu“

Der deutschen Wirtschaft steht ein Wandel an vielen Stellen bevor. Digitalisierung, Zeitenwende, geopolitische Spannungen – und nicht zuletzt immer wieder die Energieversorgung: Mit dem baldigen Ende der Atomkraftwerke und dem geplanten Kohleausstieg wird sich der Strombedarf stärker den erneuerbaren Energien zuwenden. Für diese Schritte hält es die Ökonomin Veronika Grimm für wichtig, dass die Politik mehr mit den Bürgern kommuniziert und erklärt, was passiert. „Man muss den Menschen klarmachen: Es sind ganz andere Zeiten, die auf uns zukommen“, sagte sie am Freitag auf dem F.A.Z.-Kongress „Zwischen den Zeilen“ in Frankfurt im Gespräch mit Herausgeber Gerald Braunberger.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Vieles werde sich ändern. Oft sei der Wandel in Kreisen der Politik geklärt, aber in der Breite der Bevölkerung kaum angekommen. „Wir müssen aufpassen, nicht in unseren Blasen zu bleiben und die Sorgen der Menschen zu übersehen“, warnte Grimm.

Über die Stellschrauben, an denen für manchen Wandel zu drehen ist, sprach Grimm ausführlich im ersten Hauptpanel auf dem Leserkongress. Marktwirtschaftlich sind die Vorgaben am besten, die viele Möglichkeiten offenlassen. Denn laut Grimm lasse sich kein Modell für eine klimaneutrale Welt im Jahr 2045 schon heute entwerfen. Auf dem Weg werde noch viel passieren. So wirbt die Professorin der Universität Erlangen-Nürnberg für den Ausbau des Emissionshandels in Deutschland, um das Erreichen der Klimaziele zu sichern.

Über den Weg zum Klimaschutz

Mit Blick auf den Regierungsstreit um Klimaschutz und Heizungen nennt es Grimm einen großen Fehler, den Emissionshandel nicht zu etablieren. „Man hätte der FDP auch die Pistole auf die Brust setzen können“, sagte sie auf dem Panel zum jüngsten Koalitionsausschuss. Ein Handelssystem, das Treibhausgasemissionen mit höheren CO₂-Kosten bepreist, wäre der Weg, um dafür die Sektorziele aufzuweichen.

Durch das baldige Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland rechnet die Energieökonomin mit höheren Strompreisen. „Ich hätte es gut gefunden, wenn wir noch drei, vier Jahre dranhängen würden“, sagte Grimm. Nach dem Aus der drei Anlagen werde mehr Gas für die Stromerzeugung benötigt. In drei, vier Jahren würden die Atomkraftwerke jedoch Ökostromanlagen verdrängen und wären dann nicht mehr nötig, sofern die erneuerbaren Energien bis dahin entsprechend ausgebaut wären.

Mehr zum Thema 1/

Für den steigenden Strombedarf rechnet Grimm zusätzlich zu dem wichtigen Ausbau der erneuerbaren Energien auch damit, dass es 20 bis 30 neue Gaskraftwerke braucht, die heute geplant werden sollten. Die Ökonomin ist seit 2020 Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und berät die Bundesregierung unter anderem in der Kommission Gas und Wärme mit den Vorschlägen zur Gaspreisbremse.

„Wir haben Glück gehabt“

Deutschland ist mit der Energieversorgung gut über den vergangenen Winter gekommen. „Wir haben Glück gehabt“, sagte Grimm gleich zu Beginn des Gesprächs. Die Professorin bezog das auch auf die Entwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie und der Rückkehr zu einem persönlichen Austausch auf dem F.A.Z.-Kongress. Für die Entwicklung der deutschen Wirtschaftsleistung in diesem Jahr rechnet Grimm mit einem leichten Wachstum.

Doch mit Blick auf den nächsten Winter sieht sie Schwierigkeiten: Die Gasspeicher sind nicht größer geworden und müssen aufgefüllt werden. Zuletzt habe der relativ warme Winter geholfen und der Lockdown in China, wodurch dort weniger Gas in Südostasien benötigt wurde. Doch mit dem Wiederanfahren der chinesischen Produktion dürfte auch dort die Nachfrage nach Flüssiggas steigen.

Amerika schreitet voran

Für den Ausbau der erneuerbaren Energien sieht Veronika Grimm eine hohe Dynamik auf der Welt. Die Professorin warnt sogar davor, dass Deutschland ins Hintertreffen gerät. In Amerika werde die staatliche Förderung mit dem „Inflation Reduction Act“ deutlich Kapazitäten für grünen Wasserstoff beschleunigen. Die Schätzungen für den Aufbau von Elektrolyse-Kapazitäten seien enorm.

Ebenfalls rechnet sie mit bemerkbaren Aktivitäten in China. „Die Dynamik, die wir da erleben werden, wird viele von uns überraschen“, sagte Grimm. „Jetzt werden uns andere überholen.“ Deutschland müsse schneller vorankommen.