F.A.Z.-Kongress im Livestream : Welche Rezepte haben wir für die Herausforderung dieses Jahrzehnts?

Aktualisiert am

Zwischen Krieg in der Ukraine und Pandemie: Zum Beginn des F.A.Z.-Kongresses spricht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Zukunft Europas. Verfolgen Sie die wichtigsten Panels hier im Livestream.

Kann die neue Bundesregierung für einen Aufbruch sorgen? Zwei Jahre Corona – welche Lehren zieht unsere Gesellschaft aus der Pandemie? Demographie, Digitalisierung, Dekarbonisierung: Welche Rezepte haben wir für die großen Herausforderung dieses Jahrzehnts? Mit prominenten klugen Köpfen diskutieren wir in diesem Jahr im Angesicht eines Krieges in der Ukraine und einer zwei Jahre andauernden weltweiten Pandemie die drängenden Fragen der Gegenwart. Der F.A.Z. Kongress steht in diesem Jahr unter dem Motto „Neue Horizonte“.

„Wir begrüßen viele besondere Gäste, die unserer Einladung hier zu sprechen gefolgt sind. Das ist inmitten einer Pandemie, des in der Ukraine stattfindenden Krieges und einer nicht ganz unwichtigen Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die die einen auf keinen Fall verlieren und die anderen in jedem Fall gewinnen wollen, keine Selbstverständlichkeit“, stellt F.A.Z.-Geschäftsführer Thomas Lindner die Herausforderungen der Organisation eines solchen Kongresses vor – eines Kongresses, der erstmals seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden kann.