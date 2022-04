„Zwischen den Zeilen“ : Von der Leyen spricht auf F.A.Z.-Kongress

Krieg, Inflation und ein Blick in die Zukunft sind Kernthemen der F.A.Z.-Leserveranstaltung am 6. Mai. Den Fragen der Redaktion stellt sich unter anderem die EU-Kommissionspräsidentin.

Es ist ein Höhepunkt im Jahreskalender der F.A.Z. und nach den Einschränkungen der Pandemie endlich wieder eine Live-Veranstaltung vor Ort: Am 6. Mai lädt die F.A.Z. ihre Leserinnen und Leser zum Kongress „Zwischen den Zeilen“ nach Frankfurt ein. Wie in den Vorjahren haben sich für die Tagesveranstaltung im „Kap Europa“ hochkarätige Gäste angekündigt – in diesem Jahr allen voran die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen.

Die Kommissionspräsidentin, die kürzlich zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew gereist war, wird in einer Live-Schalte aus Brüssel über den russischen Angriffskrieg und die Zukunft Europas sprechen. Sie wird sich danach den Fragen von F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler stellen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht mit Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum über die Bedrohungen für Deutschlands Sicherheit. Der frühere US-General Ben Hodges blickt aus der Sicht eines erfahrenen Militärs auf das Geschehen in der Ukraine. Welche Folgen der Krieg und die Flucht von Hunderttausenden Menschen nach Deutschland hat, beantwortet Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa.

Ein weiterer Schwerpunkt des F.A.Z.-Kongresses, dessen vollständiges Programm hier abrufbar ist und für den noch letzte Tickets verfügbar sind, ist die immer weiter steigende Inflation in Deutschland. Der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel erläutert im Gespräch mit Herausgeber Gerald Braunberger, wie hoch die Inflation noch steigen könnte – und wie die Geldpolitik den für die Verbraucher schmerzlichen Preisanstieg bremsen kann. Der Nachfolger von Jens Weidmann an der Spitze der Bundesbank ist in seiner neuen Rolle bislang nur vereinzelt öffentlich aufgetreten und wird in Frankfurt live auf der Bühne stehen.

Besucherinnen und Besucher erfahren auch ganz praktisch, wie sie ihr Geld vor der hohen Inflation schützen können: Vermögensberater und F.A.Z.-Kolumnist Volker Looman hat sich als Redner angekündigt. Ein besonderer Bonus: Er wird gemeinsam mit seiner Frau Corinna Salander auf der Bühne stehen und über „Die Liebe und das liebe Geld“ reden.

Auch die Corona-Pandemie beschäftigt natürlich viele Menschen – und wird bei der Veranstaltung nicht zu kurz kommen. Die bekannte Virologin Sandra Ciesek wird genauso wie Robert-Koch-Instituts-Präsident Lothar Wieler zu der aktuellen Entwicklung Stellung nehmen.

Das Programm beschränkt sich aber nicht auf die Großkrisen dieser Zeit. Die Herausgeber, Redakteurinnen und Redakteure der F.A.Z. sprechen mit prominenten klugen Köpfen aus Kultur, Sport, Wirtschaft und der Region über die wichtigsten Entwicklungen und Herausforderungen in ihrem gesellschaftlichen Bereich. Krimiautor Matthias Altenburg alias Jan Seghers stellt sich den Fragen von Herausgeber Jürgen Kaube, Lufthansa-Chef Carsten Spohr erörtert mit Herausgeber Carsten Knop, wie es für den Konzern nach der Pandemie weitergeht und Ex-Biathlet Erik Lesser erklärt, warum Sportler mehr den Mund aufmachen soll. Die Leserinnen und Leser bekommen außerdem Einblicke in die Arbeit der F.A.Z.-Redaktion in Frankfurt und ihren Korrespondenten in aller Welt, die nach Frankfurt zugeschaltet werden.