Zwischen den Zeilen : Neue Horizonte: Der F.A.Z.-Kongress 2022

Aktualisiert am

Der F.A.Z.-Kongress kehrt zurück – in diesem Jahr unter dem Leitmotiv: „Neue Horizonte“. Wir diskutieren die drängendsten Fragen der Zukunft mit RKI-Präsident Lothar Wieler und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Seien Sie mit dabei!

Seit über 70 Jahren steht die Frankfurter Allgemeine Zeitung für erstklassige journalistische Qualität und für lebhafte Debatten. Davon können Sie sich am 6. Mai 2022 überzeugen: entweder einen ganzen Tag lang live vor Ort im Kap Europa in Frankfurt am Main oder interaktiv und digital von zu Hause aus.

Der F.A.Z.-Kongress im Jahr 2022 steht unter dem Leitmotiv „Neue Horizonte“. Die Herausgeber, Redakteurinnen und Redakteure sprechen mit prominenten klugen Köpfen z.B. über den notwendigen gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Aufbruch nach einer hoffentlich bald überwundenen Pandemie.

Wir wollen auch darüber diskutieren, welche neuen Herausforderungen – wie zum Beispiel steigende Inflation, Beschleunigung der Digitalisierung oder Klimaschutz – uns in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen werden. Wir werden auch schon eine erste Analyse die neue Bundesregierung betreffend wagen.

Der F.A.Z.-Kongress diskutiert mögliche Antworten und liefert Impulse zu Fragen wie:

Kann die neue Bundesregierung für einen Aufbruch sorgen?

Zwei Jahre Corona – welche Lehren zieht unsere Gesellschaft aus der Pandemie?

Demographie, Digitalisierung, Dekarbonisierung: Welche Rezepte haben wir für die großen Herausforderung dieses Jahrzehnts?

Diese und mehr Fragen diskutieren wir mit folgenden Gästen:

Prof. Dr. Dr. hc. mult. Lothar H. Wieler, Präsident, Robert Koch-Institut

Prof. Dr. Sandra Ciesek, Leitung des Instituts für Medizinische Virologie, Universitätsklinikum Frankfurt

Dr. Joachim Nagel, Präsident, Deutsche Bundesbank

Volker Looman, Finanzanalytiker

Eva-Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin, Deutscher Caritasverband

Judith Wallenstein, Managing Director and Senior Partner, Boston Consulting Group

Dr. Jens Burchardt, Partner and Associate Director, Lead Expert on Climate Change, Boston Consulting Group

Jonas Andrulis, Gründer und CEO, Aleph Alpha

Prof. Dr. Stephan Harbarth, Präsident, Bundesverfassungsgericht

Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG

Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen

Prof. Dr. Alexander Lorz, Hessischer Kultusminister

Prof. Dr. Carola Lentz, Präsidentin, Goethe Institut

Kirsten Schoder-Steinmüller, Präsidentin, Hessischer Industrie- und Handelskammertag

Uwe Hochgeschurtz, CEO, Opel Automovile GmbH

Torsten Becker, Stadtplaner, tobe.STADT

Stefan Forster, Geschäftsführer, Stefan Forster GmbH

Josef Aschbacher, Generaldirektor, Europäische Weltraumorganisation (ESA)

Prof. Dr. Meron Mendel, Professor für transnationale Soziale Arbeit, Frankfurt University of Applied Science

Saba-Nur Cheema, Politikwissenschaftlerin und Antirassismus-Trainerin

Matthias Altenburg, Journalist und Schriftsteller

Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin, Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe Museum

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Veranstaltung „Zwischen den Zeilen. Der F.A.Z.-Kongress 2022“ begrüßen zu dürfen.

Weiter Informationen finden Sie unter: www.fazkongress.de