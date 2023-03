Auf den Panels des vierten F.A.Z.-Kongresses stehen prominente Gäste zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur Rede und Antwort. Mit nationalem wie internationalem Blick, mit der Fernsicht aus dem All und dem Fokus auf Rhein-Main. Wirtschaftsweise Veronika Grimm schätzt ein, ob die deutsche Wirtschaft gerade einen Härtetest besteht. Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz nimmt Stellung zu Licht und Schatten in der Politik.

Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich im Dialog mit F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler zum Ukrainekrieg. Per Videoschalte diskutiert Ukraines Vize-Außenminister Andrij Melnyk mit Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn über die Ukraine und die Zukunft Europas. Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr, kommt als Fachmann für Verteidigungspolitik ebenso aufs Podium im Casino der Goethe-Universität in Frankfurt.

Der Kongress mit dem Titel „Perspektiven in Krisenzeiten“ adressiere die Schwierigkeiten, denen sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft jetzt stellen müssten, sagt Thomas Lindner, einer der beiden F.A.Z.-Geschäftsführer, in seiner Rede. Als Beispiele nennt er den Krieg in der Ukraine, die Inflation und die globalen Spannungen zwischen den Weltmächten China und Vereinigte Staaten.

„Deswegen braucht es Perspektiven mehr denn je, um dieses unangenehme Gefühl der Unbeherrschbarkeit zumindest durch ein besseres Verständnis der Dinge einzudämmen“, so Lindner. „Denn gerade in kontroversen, schwierigen Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, ist redaktionelle Freiheit ein unschätzbares Gut.“

Ein Heimspiel im örtlichen Sinne ist dieser Kongress für Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, der zusammen mit ESA-Astronaut Matthias Maurer über die Ziele im All und in seiner Landespolitik diskutiert. Auch die Frankfurter Tatort-Kommissarin Margarita Broich, die über die Faszination der Deutschen für diese sonntägliche Krimireihe spricht, und der Anwalt und Publizist Michel Friedman, der sich über Antisemitismus und Rassismus als peinigende Begleiter in unserer Gegenwart äußert, fühlen sich in Frankfurt heimisch.

Finanzanalytiker und F.A.Z.-Kolumnist Volker Looman steht dem Publikum für alle Fragen, die ihm schon immer mal gestellt werden sollten, zur Verfügung.

Darüber hinaus können F.A.Z.-Leserinnen und -Leser erstmals live miterleben, wie ein Podcast entsteht. Eigens für den Kongress haben Redakteurinnen und Redakteure aus den drei Ressorts Beruf und Chance, Finanzen und Wissen ihre jeweilige Aufnahmesession ins Uni-Casino verlegt.