Der erdnahe Orbit werde in den nächsten Jahren der Privatwirtschaft übergeben, prognostiziert Maurer. Allein während seiner Zeit auf der ISS seien zwei Kapseln mit Raumfahrt-Touristen vorbeigekommen. Das sei inzwischen normal und werde auch in naher Zukunft günstiger werden. Gleichzeitig sei das All bereits sehr zugemüllt und dies würde dadurch weiter zunehmen.



Das ist wiederum eine Gefahr für Satelliten: „Die Infrastruktur, die wir im All haben ist so wichtig – wir möchten uns gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir darauf verzichten müssen.“