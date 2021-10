F+Family und F+Business : Die F.A.Z. erweitert ihr Produktangebot

Aktualisiert am

F+ lesen und künftig gemeinsam am Küchentisch oder in der Kantine über die wichtigsten Themen des Tages diskutieren: Die F.A.Z. hat zwei neue F+Angebote entwickelt, die sich vor allem an Nutzergruppen wie Familien und Firmen richten: F+ Family ermöglicht es, für 4,95 Euro pro Woche bis zu drei verschiedene Nutzerkonten pro Abo anzulegen. Mit F+ Business können Unternehmen bis zu 100 verschiedene Konten über einen Account anlegen. Das Business-Angebot startet bei 9,95 Euro pro Monat für fünf Nutzerkonten.

Mit F+ lesen Sie exklusive Inhalte wie Hintergrundberichte und Analysen, Kommentare und Reportagen sowie den täglichen „F.A.Z. Frühdenker – der Newsletter für Deutschland“. Zusätzlich haben Abonnenten uneingeschränkten Zugriff auf die Audio-Funktionen der FAZ.NET-App und können sich alle Artikel der vergangenen sieben Tage vorlesen lassen. Das 2018 eingeführte F+ zählt derzeit rund 75.000 bezahlende Abonnenten. Insgesamt liegt die Zahl der bezahlenden Digitalabonnenten der F.A.Z. aktuell bei über 190.000.

Weitere Informationen zu den neuen F+Angeboten sind unter aktion.faz.net/fplus-angebote einsehbar.