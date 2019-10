F.A.Z.-Sprinter : Zeit für die letzte Order

Der wohl einzige Gewinner des Brexit verabschiedet sich, in Berlin geht die Diskussion rund um den „Görli“ in die nächste Runde, und in der Automobilbranche wird fleißig fusioniert. Was sonst noch wichtig wird, der F.A.Z.-Sprinter.

Es gibt bislang nicht viele Gewinner in der schier unendlichen Geschichte rund um den Brexit. Das Amt des Unterhaus-Sprechers aber hat in den vergangenen Jahren zweifellos enorm an Popularität gewonnen, und das hängt maßgeblich mit dem Mann zusammen, der es inne hatte: John Bercow. Den Ruf „Order, Order“ kennt nicht nur in Großbritannien mittlerweile jedes Kind. Auch der Mann mit der markanten Stimme und der meist etwas unordentlichen Frisur hat es durch die Art seiner Amtsführung zu einer enormen Popularität gebracht. Wir sagen „Thank you, Mr. Bercow, it was a pleasure“, dass Sie uns auch in den quälendsten Stunden bewiesen haben, dass sich das Engagement im Dienste der Demokratie lohnt – und mitunter sogar dann noch Spaß machen kann. Denn an diesem Donnerstag wird Bercow nach rund zehn Jahren sein Amt niederlegen. Es wäre (wieder einmal) das Datum für den Brexit gewesen. Oder geht auch der Speaker in die Verlängerung? Warten wir es ab.

Während sich in Deutschland die Koalitionsparteien CDU und SPD derzeit wieder einmal voller Inbrunst um sich und ihre Führungsfragen drehen, harren viele Probleme weiter einer Lösung. Der Görlitzer Park in Berlin, vom Volksmund „Görli“ genannt, ist zum bekanntesten Umschlagplatz für Drogen der Stadt geworden. Hier spielen sich mitten in der deutschen Hauptstadt kaum fassbare Szenen ab. Die Polizei? Tapfer, aber machtlos. Die Anwohner? Entsetzt, enttäuscht, erzürnt. Die Politik, die etwa bei den Mieten gern Stärke demonstriert? Tatenlos. Unser Korrespondent Markus Wehner berichtet über einen Skandal mitten in Berlin.

Heute legt der Autohersteller Fiat-Chrysler seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Aber das ist eigentlich Nebensache. Denn die italienische Industrie-Ikone ist nur noch ein Schatten vergangener Tage und sucht deshalb ihr Heil in einer Fusion mit dem französischen Wettbewerber PSA. Das ist jener Konzern, der sich auch schon Opel einverleibt und zurechtgetrimmt hat. Über den Konsolidierungsdruck in der Branche schreibt unser Auto-Experte Martin Gropp in seinem Leitartikel. Tenor: Wer in seiner Wagenburg verharrt, hat schlechte Chancen. Aber für ihn ist auch klar: „Diese Zusammenschlüsse werden kleiner werden als die Summe ihrer Teile.“ Wer am Ende übrig bleiben wird?

Und sonst? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt seinen Besuch in Boston mit einem Arbeitsfrühstück zum Thema Populismus und Polarisierung. In Karlsruhe verkündet der BGH sein Urteil, ob die Freisprüche gegen drei frühere Deutsche-Bank-Chefs Bestand haben werden, oder ob die Kirch-Pleite abermals aufgerollt werden muss. Und die EuGH-Gutachterin gibt ein mit Spannung erwartetes Statement zu der hochumstrittenen Umverteilung von Asylbewerbern innerhalb der Europäischen Union ab.

Die Nacht in Kürze:

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen des Militäreinsatzes gegen IS-Anführer Abu Bakr al Bagdadi in Syrien veröffentlicht. Ein General korrigiert Angaben von Präsident Donald Trump.

Der Bundeswirtschaftsminister braucht nach seinem schweren Sturz noch mehrere Tage der Genesung. Über die sichtbaren Folgen der Verletzung macht der 61-Jährige bereits Scherze: Er sei schwarz und grün im Gesicht. Dies sei aber kein politisches Statement.

In Japan ist das Hauptgebäude der historischen Shuri-Burg komplett niedergebrannt. Die Bürgermeisterin der betroffenen Stadt zeigt sich bestürzt über den Verlust des Unesco-Weltkulturerbes: „Wir haben unser Symbol verloren.“

Gestern Abend trafen sich Tausende Gesprächspaare im Rahmen der Aktion „Deutschland spricht“, um sich für eine bessere Debattenkultur im Land einzusetzen. Um Welche Themen es ging, lesen Sie hier.

