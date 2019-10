F.A.Z.-Sprinter : Was nun, Thüringen?

Die Landtagswahl in Thüringen bringt zwei Wahlsieger hervor – allerdings ohne klare Machtposition. Die Ergebnisse sind vor allem für die CDU und Annegret Kramp-Karrenbauer ein Denkzettel. Alles, was wichtig ist im F.A.Z.-Sprinter.

„Wir stehen selbst enttäuscht und seh'n betroffen / den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ Mit der Landtagswahl in Thüringen ist am Sonntag ein langer ostdeutscher Wahlherbst zu Ende gegangen – mit zwei Wahlsiegern ohne klare Machtoption. Der Linkspartei ist mit ihrem Spitzenkandidaten Bodo Ramelow zwar etwas bisher Einmaliges gelungen: Sie wurde stärkste Kraft in einem Bundesland. Doch der eher sozialdemokratisch als klassisch links daherkommende amtierende Ministerpräsident kann seinen Erfolg nicht ganz unbefangen genießen: Für sein rot-rot-grünes Regierungsbündnis ist keine Mehrheit in Sicht. Die AfD hat zu gut, seine bisherigen Partner – SPD und Grüne – zu schlecht abgeschnitten.

Die in Thüringen extrem rechte AfD konnte ihr Ergebnis von 2014 mehr als verdoppeln – ob trotz oder wegen des umstrittenen Landeschefs Björn Höcke ist noch offen. Denn besonders gute Beliebtheitswerte hatte er bislang nicht. Am Sonntagabend verkündete er, beflügelt vom Wahlergebnis, „das nächste Mal“ werde seine Partei die absolute Mehrheit holen. Und sein Vertrauter Andreas Kalbitz fügte hinzu: „Auch im Westen holen wir uns die Stimmen, die wir brauchen.“ Dass sich fast ein Viertel der Wähler hinter einem Landesverband versammelt, der sich an neurechts-völkischer Rhetorik von niemandem übertreffen lassen will, sei „die bitterste Nachricht dieses Wahltages“, kommentiert Daniel Deckers.

An diesen beiden, an den Linken und der AfD, führt auf der Suche nach einer Mehrheit im Landtag rechnerisch nun kein Weg vorbei. Und genau das macht es kompliziert. „Alle möglichen Koalitionen sind nicht gewollt“, analysiert Berlin-Korrespondentin Helene Bubrowski im Video. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat schon kurz nach den ersten Prognosen am Sonntagabend eine Zusammenarbeit mit den beiden Parteien ausgeschlossen. Auch Bodo Ramelow will nicht mit den Christdemokraten kooperieren. Der AfD-Ko-Vorsitzende Alexander Gauland wiederum machte am Sonntag der CDU Avancen. „Wir sind die neue bürgerliche Volkspartei“, sagte er und rief die Union zur Zusammenarbeit auf.

Ein Signal in eine andere, nicht ganz unwahrscheinliche Richtung sendete FDP-Chef Christian Lindner. Er kündigte an, eine sachbezogene Zusammenarbeit mit der Linkspartei zu prüfen – und stellte damit in Aussicht, eine Minderheitsregierung unter Ramelow zu tolerieren. Ohnehin dürfte der erst einmal im Amt bleiben – geschäftsführend. Eine Frist, bis zu der ein neuer Ministerpräsident gewählt werden muss, sieht die thüringische Landesverfassung im Gegensatz zu anderen nicht vor. Und einen Haushalt für 2020 hat Rot-Rot-Grün ohnehin schon verabschiedet.

Während in Erfurt am Montag vorsichtig damit begonnen werden dürfte, den gordischen Landtagswahlknoten zu lösen, steht in den Berliner Parteizentralen wohl erst einmal die Aufarbeitung der – zum Teil bitteren – Wahlergebnisse an. Die Grünen konnten den Schwung aus dem Bund nicht nach Thüringen hineintragen, die SPD kommt auf mickrige acht Prozent, die CDU verliert deutlich. Das dürfte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die nicht nur wegen ihres Syrien-Vorstoßes in der Kritik steht, zusätzlich unter Druck setzen.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Dieser Vorschlag, den AKK nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt hatte, dürfte die Groko auch noch diese Woche beschäftigen. Vor allem nachdem SPD-Außenminister Heiko Maas seine Kabinettskollegin von Ankara aus abgekanzelt hat – quasi mit Unterstützung des türkischen Außenministers. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bezeichnete das als „peinlichen Moment deutscher Außenpolitik“. Das Vorgehen Kramp-Karrenbauers sei zwar weder kollegial noch professionell gewesen, kommentiert F.A.Z.-Außenpolitik-Chef Klaus-Dieter Frankenberger, doch „Maas’ beleidigte Reaktion, unter Aufbietung angeblich oder tatsächlich irritierter Bündnispartner, stellt ihm auch keine tolle Note in puncto Souveränität aus“.

Eine schlechte Note stellten auch die Bürger von Hannover aus, und zwar der SPD. Die hatte 70 Jahre lang vom Rathaus aus die Geschicke der Stadt gelenkt. Doch nun landeten am Sonntag bei der Oberbürgermeisterwahl der Grünen-Kandidat Belit Onay und der CDU-Bewerber Eckhard Scholz fast gleichauf auf den ersten beiden Plätzen und gehen in zwei Wochen in die Stichwahl. Auslöser für die vorzeitige OB-Wahl war eine Affäre um unzulässige Gehaltszuschläge für Spitzenbeamte gewesen, im Zuge derer SPD-Oberbürgermeister Stefan Schostok im April zurückgetreten war.

Und sonst: stimmt das Unterhaus in London über Boris Johnsons Neuwahl-Vorschlag ab. Übergibt der bisherige EZB-Chef Mario Draghi bei einem Festakt offiziell die Geschäfte an die neue Präsidentin Christine Lagarde. Trifft sich Bundesinnenminister Horst Seehofer mit den G-6-Innenministern sowie den EU-Kommissaren für Inneres und Sicherheit in der Münchner Residenz, um über Rechtsextremismus und -terrorismus, Migration und Cyberkriminalität zu beraten.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze

Schon wieder hat Tiger Woods Golf-Geschichte geschrieben: Der Superstar gewann bei der ZOZO Championship im japanischen Chiba sein 82. Turnier auf der PGA-Tour und stellte den 54 Jahre alten Rekord von Legende Sam Snead ein.

In Syrien soll wenige Stunden, nachdem der Tod des IS-Führers Abu Bakr al Bagdadi bekannt gegeben worden war, auch der Sprecher der Dschihadistenmiliz, seine Rechte Hand, getötet worden sein.

Bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien hat sich Mauricio Macris Herausforderer Alberto Fernández schon in der ersten Runde klar gegen den Amtsinhaber durchgesetzt.