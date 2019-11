F.A.Z.-Sprinter : Von friedlichen Wünschen und einer unfriedlichen Wirklichkeit

Totgesagte leben länger. Das gilt bis jetzt sogar für die allseits ungeliebte große Koalition. Aber: Wie lange noch? Heute rückt der Tag der Wahrheit näher: Die sich vor rund anderthalb Jahren bereits selbstzerlegende SPD hatte ihr zauderndes Ja zur Groko damals nur unter der Bedingung abgegeben, dass eine Zwischenbilanz dieser Zwangsehe gezogen werden solle. Hat sich die Entscheidung gelohnt? Die Statistik sagt in Bezug auf die Gesetzesvorhaben ja: Mehr als sechzig Prozent aller Vorhaben hatten die Partner bereits bis Oktober umgesetzt. Das sind die Zahlen, um die es heute gehen wird, wenn sich das Bundeskabinett mit der Halbzeitbilanz der großen Koalition befasst. Meine Kollegen Eckart Lohse und Markus Wehner haben sich das 83-seitige Papier der Bundesregierung schon einmal angeschaut. Ihr Fazit: Auch darin lässt sich nicht gerade Begeisterung für das Bündnis ablesen. Die politische Bewertung werden dann später die Koalitionsparteien übernehmen. Und für die wiegen Faktoren wie Umfragewerte, Verluste bei den Landtagswahlen, der Streit zwischen Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) (Maas: Kramp-Karrenbauer hat die deutsche Außenpolitik beschädigt) und vor allem der immer noch erbittert geführte Kampf über die Grundrente schwer.

Die Altersversorgung ohne Bedürftigkeitsprüfung ist für einige in der SPD der Punkt, an der die Fortsetzung der Koalition hängt. Ob die CDU, die bereits sehr viele Zugeständnisse gemacht hat, da mitspielen und abermals auf den Partner zugehen wird? Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus bekräftigte jedenfalls jüngst den Willen seiner Partei, zu einer Einigung zu kommen und nannte es „sehr, sehr traurig“, dass die Grundrente nicht als Sachfrage behandelt werde. Doch „friedliche Wünsche und unfriedliche Wirklichkeit“ liegen in der großen Koalition im Moment nur wenige Meter auseinander. Mit Markus Söder, Jens Spahn und Mike Mohring haben drei Unionspolitiker die Zustimmung der Union zur Grundrente an eine Reform der Unternehmensbesteuerung gekoppelt. Ihr Vorschlag ist radikal. Manfred Schäfers erklärt, wie er funktioniert.

Während Union und SPD weiter eine Lösung in der Rentendebatte suchen, lässt die streikerprobte Gewerkschaft Ufo die Muskeln spielen: Sie will Donnerstag in den Streik treten. Die Lufthansa und ihre Kunden würde das empfindlich treffen: Um den Ausfall von mehr als 200 Inlandsflügen und Kosten in Millionenhöhe noch abzuwenden, hat der Vorstand die Gewerkschaft heute zum Gespräch gebeten. Bei dem Treffen geht es nicht nur um die Forderungen der Gewerkschaft nach höheren Spesen und Zulagen, sondern ums Grundsätzliche: Darf die Ufo überhaupt noch Tarifverträge für das Kabinenpersonal aushandeln? Das nämlich bezweifelt die Lufthansa und geht deswegen auch juristisch gegen den Streikaufruf vor. Was hinter dem Kräftemessen steckt und wie wahrscheinlich es ist, dass Inlandsflüge am Donnerstag ausfallen, lesen Sie hier.

Iran braucht dringend Geld: Deswegen will Präsident Hassan Rohani heute die nächste Eskalationsstufe zünden und weitere Auflagen des Wiener Atomabkommens brechen. Die Hoffnung, die dahinter steckt, beschreibt mein Kollege Andreas Ross wie folgt: „Teheran will so die europäischen Staaten nötigen, sich endlich aus dem Korsett der amerikanischen Sanktionen zu befreien und mit Iran Handel zu treiben.“ Die klare Botschaft: Ohne finanzielle Einkünfte wird Teheran wieder Uran anreichern. Der Ort, an dem das passieren soll ist eine Art Höhle, die mit Luftschlägen wohl kaum zu erreichen wäre.

Und sonst? Berät Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) mit Vertretern der Lebensmittelbranche darüber, wie sie auf freiwilliger Basis dazu beitragen können, dass weniger Nahrungsmittel im Abfall landen. Hofft der FC Bayern nach dem Rauswurf von Trainer Niko Kovac mit Interimstrainer Hansi Flick auf einen Heimsieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. Hat Borussia Dortmund gegen Inter Mailand einen berauschenden 3:2-Erfolg gefeiert, RB Leipzig gewann in Russland bei Zenit Sankt Petersburg mit 2:0.

Die Nacht in Kürze

-In den Vereinigten Staaten hat Donald Trumps Botschafter bei der EU in der Ukraine-Affäre eine überraschende Kehrtwende gemacht. Gordon Sondland räumt nun ein, dass die Amerikaner das Land unter Druck gesetzt haben.

-Die Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten warnen ein Jahr vor der Wahl vor einer Einmischung „bösartiger ausländischer Akteure“ in die Abstimmung. Russland, China, Iran und andere könnten versuchen, in die Wahlen einzugreifen oder die Meinungen der Wähler zu beeinflussen.