F.A.Z.-Sprinter : Viel entschieden, schlecht verbunden

Die Politiker haben in dieser Woche gearbeitet: Wer künftig einen Personalausweis beantragt, wird zu seiner Organ-Spendenbereitschaft befragt werden. Außerdem haben sich Bund und Länder auf einen Abschaltplan für die deutschen Braunkohlekraftwerke geeinigt. Aber das sind die Nachrichten von gestern. Heute geht es im Bundestag mit spannenden Themen weiter: Abschließend beraten wird über schärfere Strafen für das gezielte Ansprechen von Kindern im Internet (Cybergrooming) und darüber, wie man den Radverkehr in Deutschland sicherer machen kann. FAZ.NET wird berichten.

Wenn das erledigt ist, wird sich der eine oder andere Bundestagsabgeordnete vermutlich mit der Bahn auf den Weg in die Heimat machen – und abermals feststellen, dass man in den Zügen selbst dann nicht nahtlos im Internet surfen kann, wenn das W-Lan im Waggon grundsätzlich funktioniert. Das will die Bahn ändern, wie unsere Kollegin Kerstin Schwenn aus Berlin berichtet: Bald schon werde die Bahn die Bahnhöfe nennen, von denen aus nahtlose Verbindungen im Laufe des Jahres möglich würden. Dafür testet die Bahn gerade den Einbau frequenzdurchlässiger Fensterscheiben, die den Einbau von Repeatern im Zug ersetzen könnten. Aber wissen Sie was? In der Schweiz funktioniert diese Idee schon seit mehreren Jahren.

Vor noch mehr Jahren durfte ich für diese Zeitung Korrespondent in New York sein, und der Bürgermeister hieß Rudy Giuliani. Er genoss einen blendenden Ruf, denn er hatte aus New York eine sichere, lebenswerte Stadt gemacht, die sich eines stetigen wirtschaftlichen Aufschwungs erfreute. Als er den Startschuss für meinen ersten New York Marathon gab, fühlte ich mich als einer von Zehntausenden Läufern durchaus geehrt. Nun allerdings hat das amerikanische Repräsentantenhaus die Anklagepunkte an den Senat übermittelt und damit das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eröffnet. Und im Mittelpunkt steht ein ganz anderer Giuliani, nun in der Rolle als Trumps persönlicher Anwalt. Er soll dieser Tage bei Trump darum geworben haben, ihn zum Mitglied des Verteidigerteams zu machen, das den Präsidenten in der zweiten Kammer vertritt. Die Demokraten, im Amtsenthebungsverfahren eigentlich auf verlorenem Posten, würden sich die Hände reiben: Der zentrale Akteur der Ukraine-Affäre beträte freiwillig den Gerichtssaal. Warum aus Guiliani wurde, was er heute ist, hat unser Washington-Korrespondent Majid Sattar in diesem lesenswerten Stück aufgeschrieben.

Und sonst: Trifft sich der CDU-Vorstand zu seiner Jahresanfangs-Klausur in Hamburg. Und die Fußballpause endet: Mit dem Spiel FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach beginnt die Rückrunde.

Die Nacht in Kürze

Nur noch 6,1 Prozent Wirtschaftswachstum in China. Damit lag der Wert 2019 so niedrig wie seit 1990 nicht mehr. Doch Experten bezweifeln auch diese offiziellen Zahlen.

Mehr als eine Billion Dollar Marktkapitalisierung: Google-Mutterkonzern Alphabet steigt damit in einen erlesenen Club der Tech-Riesen auf.

Der bedrohte Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort besteht nicht mehr auf einem Waffenschein. Christoph Landscheidt erhält mittlerweile Personenschutz.

31:23 gegen Weißrussland: Die deutschen Handballer wahren ihre Chance auf das EM-Halbfinale.

