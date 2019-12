F.A.Z.-Sprinter : Verlassen, verunsichert, verärgert

In Notre-Dame findet heute kein Gottesdienst statt, der Bundespräsident ruft um Hilfe, und bei Boeing sowie in Australien stehen die Menschen vor einem unruhigen Weihnachtsfest. Der F.A.Z.-Sprinter an Heiligabend.

Zum ersten Mal seit mehr als 200 Jahren wird in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am heutigen Heiligabend nicht die traditionelle Weihnachtsmesse gefeiert. Nach der Feuerkatastrophe im April, die große Teile des weltberühmten Wahrzeichens zerstörte, hat sich Notre-Dame bis auf Weiteres in einen leeren, unbegehbaren Fels verwandelt. Was in Paris auch aufgrund der Millionen Touristen, die jedes Jahr in die Stadt strömen, jedoch nur ein vorübergehender Zustand ist, droht hierzulande vielen Kirchen dauerhaft. Zwar werden jetzt zu Weihnachten die Bänke bei den Gottesdiensten oft wieder prall gefüllt sein – mit dem Alltag eines normalen Sonntags hat das aber nur noch in Ausnahmefällen etwas zu tun. Daniel Deckers kommentiert in seinem Leitartikel, was die Seelenlosigkeit vieler Gottesdienste damit zu tun hat – und was das über den allgemeinen Zustand der Kirche aussagt.

Den Zustand der Demokratie in Deutschland schätzt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier derweil als relativ gefährdet ein. In seiner Weihnachtsansprache, die am morgigen 1. Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird, ruft Steinmeier die Deutschen jedenfalls dazu auf, sich im Alltag mehr für den Erhalt der Demokratie einzusetzen. Man müsse aufstehen und dazwischen gehen, wenn Menschen angepöbelt, rassistisch beleidigt oder gar körperlich angegangen würden. „Sie alle haben ein Stück Deutschland in Ihrer Hand“, beendet Steinmeier seinen Hilferuf. Was die Menschen damit anfangen, steht auf einem anderen Blatt. Eine Rückbesinnung auf Fakten, Vernunft und gute Argumente wäre zumindest ein Anfang – und das nicht nur beim familiären Beisammensein unter dem Weihnachtsbaum.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Verunsichert und vielleicht auch verärgert gehen unterdessen die Mitarbeiter des Flugzeugbauers Boeing sowie viele Menschen in Australien in die Weihnachtsferien und das neue Jahr. Bei Boeing hat kurz vor dem Fest das Desaster um die nach zwei Abstürzen seit Monaten nicht mehr zugelassene 737 Max Wirkung gezeigt – und den nur wenig einfühlsamen Konzernchef Dennis Muilenberg in den Rücktritt getrieben. Warum der Neuanfang für Boeing trotzdem sehr spät – wenn nicht gar zu spät – kommt, kommentiert Roland Lindner. Und am anderen Ende der Welt, in Australien, kämpfen die Menschen weiter gegen die Folgen der verheerenden Buschbrände sowie mit einer Regierung, die relativ unwirsch auf die Kritik von den „Menschen aus Übersee“ an der klimafeindlichen Wirtschaftspolitik des Landes reagiert. So wettert Ministerpräsident Morrison nach der Rückkehr aus seinem Hawaii-Urlaub gegen „rücksichtslose Klimaziele, die Arbeitsplätze zerstören“ würden und setzt weiter auf die Kohleindustrie. Vielleicht kann ihn ja die Industrie, in der sich nun Widerstand regt, zur Räson bringen?

Mehr zum Thema 1/

Und sonst? Spricht Papst Franziskus am 1. Weihnachtsfeiertag um 12 Uhr auf dem Petersplatz im Vatikan traditionell den Segen „Urbi et Orbi“. Brauchen die Menschen in Frankreich auch über die Feiertage aufgrund der anhaltenden Streiks viel Geduld – zumindest, wenn sie von A nach B kommen wollen. Steht am 2. Weihnachtsfeiertag der sogenannte „Boxing Day“ in der englischen Premier League an. Frohe Weihnachten!

Die Nacht in Kürze

„Wir werden unser Leben ändern müssen“, sagt Wolfgang Schäuble. Klimaschutz gebe es nicht ohne Verzicht – etwa auf allzu häufige Urlaubsreisen per Flugzeug.

Die Klimapauschale fördere die Zersiedlung der Landschaft. Der oberste Wirtschaftsweise Christoph Schmidt plädiert daher für ihre Abschaffung statt einer Erhöhung.

Ein regierungskritischer Richter in Polen wird nun doch nicht suspendiert. Er hatte Anstoß genommen an Justizreformen der PiS-Partei.

Meint sie den Brexit oder die Probleme ihrer königlichen Familie? Elizabeth II. spricht in ihrer Weihnachtsansprache von einem holprigen Weg