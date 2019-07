F.A.Z.-Sprinter : Und in welchem Deutschland leben Sie?

Ob Internetversorgung, Einkommen oder Bevölkerungsentwicklung – in Deutschland tut sich eine Kluft auf. Warum aber auch in den „Wohlfühloasen“ Handlungsbedarf besteht und wie sich das Bamf reformiert hat, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Gibt es zwei Deutschlands? Eines, in dem das Einkommen hoch, das Internet schnell und die Grundschule in der Nähe ist – und eines, in dem es um all diese Faktoren eines guten Lebens nicht so prächtig steht? Heute wird es auch um diese Frage gehen, wenn die drei Bundesminister Seehofer (CSU), Giffey (SPD) und Klöckner (CDU) in Berlin die Ergebnisse der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ präsentieren. Von gleichwertig kann jedenfalls nicht reden, wer die Zahlen sieht: Zwischen dem Fünftel Deutschlands mit „geringem“ und dem mit „größerem“ Handlungsbedarf herrscht eine Kluft, egal, ob es um die Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre geht (+13,6% vs. -12,3%), die Breitbandversorgung privater Haushalte (96% vs. 54%) oder die Erreichbarkeit des nächsten Lebensmittelladens (1,3 km vs. 8,2 km). Diese Kluft bildet nicht nur das alte Ost-West-Gefälle ab – aber eben auch, wenngleich die Strukturhilfen „nach Himmelsrichtung“ nach dem Auslaufen des Solidarpakts abgelöst werden sollen.

Das Bundeskabinett will heute konkrete Schritte beschließen, wie den abgehängten Regionen geholfen werden soll. Darunter wird der Ausbau von Glasfasernetzen sein, die Verbesserung der Bus- und Bahnanbindung sowie die Belebung alter Ortskerne. F.A.Z.-Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum analysiert das Ergebnis der Kommission: „Wo das Einkommen hoch, die Arbeitslosenquote niedrig, die Grundschule in der Nähe, der Handlungsbedarf also gering ist, sind die Mieten hoch, ist der Leerstand niedrig und die Kindertagesstätte überfüllt, ist der Handlungsbedarf also gleichzeitig hoch.“ Das sorge für widersprüchliche Handlungen, etwa im Wohnungsbau.

Wer wissen will, wie sich Dinge verbessern lassen, könnte Hans-Eckhard Sommer fragen, den Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Nach Sommers Aussage galt seine Behörde einst als „die schlechteste Deutschlands“ – die Bremer Bamf-Affäre und der Fall des Bundeswehroffiziers Franco A. fallen in diese Zeit. Nun hat das Bundesamt seine schwerste Phase hinter sich, nicht nur dank der gesunkenen Asylbewerberzahlen im Vergleich zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Damals hatte sich gezeigt, dass die Qualität der Arbeit sinkt, wenn die Zahl der Asylanträge steigt. Meine Kollegin Helene Bubrowski hat das Bamf besucht und berichtet, wie Sommer und seine Vizepräsidentin Andrea Schumacher die Behörde auf Vordermann gebracht haben. Mit mehr Personal und auch mit neuer Technologie: Ein Computer erkennt jetzt automatisch die Sprache von Asylbewerbern, die keine Ausweispapiere vorlegen können. Wie wichtig diese Tools sind, was für Ankerzentren spricht und warum er sich selbst als Hardliner bezeichnet, erzählt Hans-Eckhard Sommer auch im „F.A.Z. Woche“-Interview.

Und sonst? Begibt sich Ursula von der Leyen heute im Europaparlament wieder auf Werbetour für ihre Kandidatur als Präsidentin der Europäischen Kommission. Dabei besucht sie unter anderem eine Sondersitzung aller Fraktionschefs. Empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel Finnlands neuen Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin. Urteilt der Europäische Gerichtshof über Kostenerstattungen bei Flug-Annullierungen. Die Kläger hatten bei einem niederländischen Reiseanbieter eine Pauschalreise nach Korfu gebucht, der Flug wurde annulliert, der Reiseanbieter war kurz darauf pleite.

Die Nacht in Kürze

Im Wettbewerb um den Parteivorsitz bei den britischen Konservativen hat Boris Johnson auch nach dem TV-Duell mit seinem Kontrahenten Jeremy Hunt beste Karten auf die May-Nachfolge. Damit darf sich der frühere Bürgermeister Londons weiterhin große Hoffnungen machen, als Nachmieter Theresa Mays in die Downing Street 10 einzuziehen.

Nachdem die mutmaßliche Vergewaltigung einer Frau durch Jugendliche in Mülheim eine Debatte um die Änderung des Strafmündigkeitsalters angeheizt hatte, bezieht nun die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Stellung. Auch wenn der Vergewaltigungsfall die SPD-Politikerin empört hat, sieht sie eine strafrechtliche Verantwortung bei unter 14-Jährigen nicht gegen.

Die Vereinigten Staaten haben angekündigt, Schiffe im Golf von Oman militärisch schützen zu wollen. Im Juni hatte dort ein norwegischer Tanker nach einem mutmaßlichen Angriff durch Iran Feuer gefangen.

Nach mehreren internationalen Metropolen haben nun auch Paris und Köln den „Klimanotstand“ ausgerufen. Damit sind die Städte den Forderungen der „Fridays for Future“-Bewegung nachgekommen.