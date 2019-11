F.A.Z.-Sprinter : Unbekannte Flugobjekte

Ich wünsche Ihnen, dass Sie für heute keinen Lufthansa-Flug gebucht haben. Denn nachdem gestern Abend auch das hessische Landesarbeitsgericht den Streik der Flugbegleiter erlaubt hat, fallen heute und morgen ein großer Teil der von Deutschland aus startenden Lufthansa-Maschinen aus. Inlandspassagiere können auf Airline-Kosten auf die Bahn ausweichen, die Übrigen müssen sich meist damit begnügen, an einem anderen Tag zu fliegen. Das ist besonders ärgerlich, weil es eigentlich gar nicht um eine bestimmte Gehaltserhöhung oder Ähnliches geht. Stattdessen will die Lufthansa die Flugbegleiterorganisation mit dem passenden Namen Ufo fast wörtlich zum „unbekannten Flugobjekt“ machen – und nicht mehr mit ihr verhandeln. Die Gewerkschaft hingegen will zeigen, dass der Luftfahrtkonzern eben das besser tun sollte, weil sie einen sehr unangenehmen Streik organisieren kann. Es ist eine „Geschichte von Eigensinnigkeiten und Provokationen“, wie unser Luftfahrtfachmann Timo Kotowski kommentiert. Was eigentlich hinter dem Streik steht, und welche besondere Rolle der ehemalige Chef der Ufo dabei spielt, hat er schon zum vergangenen Ufo-Warnstreik in diesem lesenswerten Text analysiert.

Schauen wir statt auf dieses hoffentlich nur kleine Ärgernis lieber einmal auf das große Bild: Wie geht es Deutschland eigentlich? Politisch hat die große Koalition gestern ihren Halbzeitbericht vorgelegt – und dabei alles andere als einen guten Eindruck hinterlassen. Für die Wirtschaft sind die Jahre des Aufschwungs seit der Finanzkrise erst einmal vorbei, bescheinigen die Sachverständigen der Bundesregierung. Wie es weitergeht, ist ungewiss – auch wenn die deutsche Industrie letzten Monat überraschend viele Aufträge vermelden konnte. Welche wirtschaftlichen Impulse aus dem Rest Europas kommen, will heute die EU-Kommission in ihrer Konjunkturprognose verkünden. Im Kleinen kann man die wirtschaftliche Weiterentwicklung übrigens heute in München beobachten: Dort legt Siemens seine Jahreszahlen vor.

Schließlich steht auf der politischen Landkarte Deutschlands noch eine Entscheidung an: Ist die FDP nun künftig im thüringischen Landtag vertreten oder nicht? Da die Liberalen die Fünf-Prozent-Hürde nur um den rekordverdächtigen Abstand von fünf Stimmen übersprungen haben, geht der Landeswahlausschuss das Ergebnis noch einmal Wahlkreis für Wahlkreis durch. Das Ergebnis soll heute noch verkündet werden. Wer das wirtschaftlich erfolgreiche Bundesland künftig regieren wird, ist indes weiter völlig offen. Das Abschneiden der FDP hat darauf durchaus einen Einfluss: Denn wenn die Liberalen drin blieben, könnten sie theoretisch mit der CDU eine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung bilden. Auch wenn das bei der CDU – zumindest auf Bundesebene – niemand hören will.

Und sonst? Ist Amerikas Außenminister Mike Pompeo zu Gast in Deutschland. Entscheidet der Geschäftsordnungs-Ausschuss des Bundestages, ob der umstrittene AfD-Vorsitzende des Rechtsauschusses abgewählt werden kann. Und erklärt die Commerzbank, wie sie es geschafft hat, im vergangenen Quartal ein Drittel mehr Gewinn zu machen als vor einem Jahr.

Die Nacht in Kürze:

Nach der Thüringen-Wahl brauche das politische System grundlegende Reformen, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Seine Vorschläge: Ein kleinerer Bundestag, nicht noch mehr Bundesminister, aber mehr Bürgerbeteiligung.

Nach seinem Rücktritt von der Spitze des UN-Palästinenserhilfswerks weist der Schweizer Pierre Krähenbühl Vorwürfe zurück. Er sieht sich unter Druck durch die amerikanische Regierung.

