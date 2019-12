F.A.Z.-Sprinter : Stillstand und Funkstille

In Frankreich herrscht ab heute Stillstand, in der SPD herrscht weiter Ratlosigkeit und zwischen Fler und Bushido herrscht Krieg. Was sonst wichtig wird, steht im F.A.Z.-Sprinter.

In Frankreich herrscht ab heute Stillstand. Im ganzen Land beginnt an diesem Donnerstag der große Streik gegen die Rentenreform von Präsident Macron und die geplante Anhebung des Rentenalters sowie die Einführung eines Punktesystems, das für alle Beschäftigten gleiche Regeln und Bedingungen schaffen soll. Landesweit werden höchstens zehn Prozent der Züge fahren, in Paris sind nur die beiden automatisch fahrenden Metro-Linien aktiv, fast drei Viertel der Grundschullehrer beteiligen sich am Streik und überall verbarrikadieren Inhaber ihre Geschäfte, weil sie Ausschreitungen erwarten. Viele Franzosen werden einfach komplett zuhause bleiben und gar nicht erst versuchen, zur Arbeit zu kommen. Wie lange der Streik dauert, hängt auch davon ab, ob und wie weit Macron nachgeben wird. Die heftigen Proteste der Gelbwesten und wie ihre Demonstranten in Paris über Monate hinweg Woche für Woche gewütet haben, dürfte der Präsident jedenfalls nicht vergessen haben.

Ganz und gar nicht still stehen sie dagegen derzeit bei der SPD. Seit dem vergangenen Wochenende und dem Erfolg des Duos Esken/Walter-Borjans bei der Bewerbungstour für den Parteivorsitz, befinden sich die Sozialdemokraten kurz vor dem am Freitag beginnenden Parteitag in heller Aufruhr. Kein Wunder also, dass derzeit jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Am Mittwoch jedenfalls sagte Juso-Chef Kevin Kühnert den geplanten Umsturz der großen Koalition erst ab, um ihn dann doch wieder vollmundig anzukündigen. Geblieben ist bei den Delegierten die Unsicherheit darüber, wohin die sozialdemokratische Reise denn nun geht und was eigentlich aus den ganzen Kampfansagen der designierten Parteivorsitzenden geworden ist. Warum all das besonders für CDU und CSU keine guten Nachrichten sind, kommentiert Jasper von Altenbockum.

Einen Konflikt von einem ganz anderen Kaliber tragen derzeit die beiden Rapper Fler und Bushido aus. Beide haben sich in den vergangenen Jahren als Musiker und „böse Jungs“ einen Namen gemacht und zuletzt ist der Streit zwischen beiden immer weiter eskaliert und beschäftigt neben mehreren Anwälten auch die Berliner Unterwelt. Zuletzt ist Fler, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losenský heißt, mal wieder mit Polizisten und Journalisten aneinandergeraten und hat Auszüge aus Ermittlungsakten bei Instagram gepostet. Warum der Rapper so wütend ist? Weil er glaubt, dass deutsche Behörden mit der Kriminalität auf der Straße nicht umgehen können, mit ihm nur Symbolpolitik betrieben wird und er aus Angst vor dem Sondereinsatzkommando der Polizei „fast jede Nacht in Fünf-Sterne-Hotels“ schläft. Im Interview mit Sebastian Eder spricht Fler außerdem über seinen Führerschein und seinen Freund – den Berliner Clan-Boss Arafat Abou-Chaker.

Die Nacht in Kürze

Eine Zeugin bei den Impeachment-Anhörungen hat die Wut der amerikanischen First Lady Melania Trump auf sich gezogen. Auslöser ist ein Wortspiel mit dem Namen ihres Sohnes.

Vor der westafrikanischen Küste ist ein Schiff mit rund 150 Migranten gesunken. Dutzende Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Ein Mann hat auf einer amerikanischen Militärbasis um sich geschossen. Mehrere Opfer befinden sich in Lebensgefahr. Nach dem Angriff tötete sich der Schütze offenbar selbst.