F.A.Z.-Sprinter : Tatort Bahnhof

Horst Seehofer nimmt Stellung zu einer Tat, die fassungslos macht. In Honkong spitzt sich die politische Lage zu. Die Bundesverfassungsrichter verhandeln über zwei Krisenmaßnahmen. Was heute wichtig wird, lesen Sie im F.A.Z.-Sprinter.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seinen Urlaub unterbrochen, um heute Nachmittag in Berlin zu einer brutalen Tat Stellung zu nehmen, die fassungslos macht. Im Frankfurter Hauptbahnhof ist am Montag eine Mutter mit Kind vor einen Zug gestoßen worden, das Kind starb. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, er stammt aus Eritrea. Viel mehr weiß man noch nicht, aber erst vor wenigen Tagen war eine Frau in Voerde auf die gleiche schreckliche Weise von einem anderen Täter umgebracht worden. „Welches Weltbild bringt einen Menschen dazu, eine Mutter und ihren kleinen Sohn vor einen Zug zu werfen? Jeder weiß, dass es vor solch heimtückischen Überfällen aus dem Nichts keinen sicheren Schutz gibt. Aber mancher dürfte sich nun auf dem Bahnsteig anders postieren und sich misstrauisch umschauen“, schreibt Reinhard Müller in seinem Kommentar über diese Verbrechen, die niemanden unberührt lassen dürften. Die Bundesrepublik diskutiert derweil, wie für mehr Sicherheit an Bahngleisen gesorgt werden könnte. Der SPD-Verkehrspolitiker Martin Burkert fordert mehr Polizeipräsenz. Die Polizei-Gewerkschaft schlägt stattdessen technische Sperren vor.

Brisant wird die Lage für die Demonstranten, die zur Verteidigung der Hongkonger Freiheitsrechte auf die Straße gehen. Die chinesische Zentralregierung verlangt jetzt ein hartes Vorgehen der Hongkonger Polizei und Justiz gegen die Protestbewegung. Die dringlichste Aufgabe sei es jetzt, die Kriminellen zur Rechenschaft zu ziehen und die Ordnung wiederherzustellen, forderte sie in einer eigens dazu einberufenen Pressekonferenz, berichtet unsere Peking-Korrespondentin Friederike Böge. Eine Führung, die nach außen nur so vor Kraft strotze und aller Welt Vorschriften zu machen versuche, blicke voller Angst auf eine im Vergleich zur Volksrepublik kleine Schar von Demokratieaktivisten, kommentiert Peter Sturm. Für ihn ist das „eine schöne Widerlegung der auch im Westen immer wieder zu hörenden These, China und die Chinesen hätten mit Demokratie nichts im Sinn. Nur sagt das leider nichts über die Erfolgsaussichten der Demonstranten.“

Um Leib und Leben geht es vor dem Bundesverfassungsgericht an diesem Dienstag zum Glück nicht. Dafür ein weiteres Mal um die spannende Frage, ob die Europäische Zentralbank mit ihren umstrittenen Krisenmaßnahmen – dem Anleihekaufprogramm – zur Rettung hochverschuldeter Euroländer ihre Befugnisse überschritten hat. Zwei Tage wird verhandelt, worüber genau und was auf dem Spiel steht, erklären wir hier. Wer lieber wissen will, wie es geldpolitisch diese Woche weiter geht, wird im Finanzteil fündig.

Und sonst? Inszeniert sich der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) nun als oberster Klimaschützer des Landes, was ihm nicht nur die Opposition nicht so einfach abnimmt. So wird munter über seine und andere Vorschläge debattiert, was der Qualität des im Herbst zu beschließenden Klimaschutzgesetzes nur gut tun kann.

Die Nacht in Kürze

In den Vereinigten Staaten hat eine Hackerin die Daten von rund 100 Millionen Kunden der Bank Capital One ausgespäht. Das FBI hat sie offenbar festgenommen, bevor sie etwas mit den Daten anfangen konnte.

Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zufolge sind in Deutschland rund 650.000 Menschen ohne Wohnung. Betroffen sind auch Kinder und Jugendliche.

