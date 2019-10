F.A.Z.-Sprinter : Stabile Genies und dröge Zeitgenossen

Horst Seehofer nimmt sich heute keinen Brückentag. Schon den gestrigen Einheitsfeiertag hatte der Innenminister nicht daheim verbracht, sondern in Türkeis Hauptstadt Ankara. An diesem Vormittag wird er nun nach Athen weiterreisen, um auch dort über die zuletzt deutlich steigenden Ankunftszahlen irregulärer Migranten auf den griechischen Inseln der Ägäis zu sprechen. Seehofer sieht die immer deutlicher ausgesprochenen Drohungen der Türken sowie die daraus folgenden Hilferufe aus Griechenland mit zunehmender Sorge und will in beiden Ländern die weitere Form der Zusammenarbeit ausloten. Wie gut die Chancen dafür stehen und welche Möglichkeiten sich den Europäern bei den Verhandlungen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan bieten, erfahren Sie in der Analyse und dem dazugehörigen Leitartikel von F.A.Z.-Korrespondent Michael Martens. Dass Seehofer allerdings auch hierzulande seine Pläne zur Verteilung von Flüchtlingen besser artikulieren muss, zeigt eine neue Umfrage: Ihr zufolge lehnt mehr als die Hälfte der Deutschen Seehofers Plan, ein Viertel der auf dem Mittelmeer geretteten Migranten aufzunehmen, rigoros ab.

Ebenfalls vor einem unruhigen Wochenende steht – mal wieder – Donald Trump. Gegen den amerikanischen Präsidenten starten in diesen Tagen die Impeachment-Verhandlungen, die Trump durch ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten ausgelöst hat, in welchem er Staatschef Selenskyi darum bat, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden einzuleiten. Während die Demokraten um Nancy Pelosi nun damit drohen, die amerikanische Regierung wegen der Blockade der Ermittlungen zu verklagen, twittert sich Trump die Hände wund, spricht von einem Putschversuch – und legt nach: Am Donnerstag forderte der Präsident nun China öffentlich dazu auf, mit einer Untersuchung zu Biden zu beginnen. Ob das ein so schlauer Schachzug ist, von dem Mann, der sich selbst regelmäßig als „stable genius“ bezeichnet und für einen der größten Charismatiker aller Zeiten hält? Amerika-Korrespondent Majid Sattar kennt die Details.

Doch: Wie wird man eigentlich zu einer Person, die ihre Mitmenschen scheinbar mühelos in ihren Bann zieht? Dieser Frage sind meine beiden Kollegen Martin Benninghoff und Martin Franke auf den Grund gegangen und haben dafür mit dem Kommunikations-Coach Uwe Hermannsen gesprochen. Hermannsen erklärt, warum viele von uns oft so unscheinbar wirken, während einige eine Aura mit sich herumtragen, die ihresgleichen sucht – und macht selbst drögen Zeitgenossen Hoffnung auf Besserung. Das ganze Interview lesen Sie hier – und in der neuen F.A.Z. Woche.

Und sonst? Gibt Bundestrainer Joachim Löw heute den Kader des DFB-Teams für die Länderspiele kommende Woche gegen Argentinien und Estland bekannt. Ernennt der Papst im Vatikan am Samstag gleich 13 neue Kardinäle. Und endet am Sonntag in München das Oktoberfest.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze

Eine deutsche Eiche sollte in Zwickau an den von der Terrorzelle NSU ermordeten Blumenhändler Enver Simsek erinnern. Nun ist der Baum abgesägt worden. Die Oberbürgermeisterin äußert sich bestürzt.

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien warnen vor einer Verschlüsselung von Facebook-Nachrichten. Strafverfolger müssten weiter Zugang haben. Facebook erteilt der Forderung eine Absage.

Autofahrer in Ecuador sind erzürnt über einen starken Anstieg der Treibstoffpreise. Bei Protesten wurden viele Fernstraßen blockiert. Präsident Lenin Moreno reagiert mit einer Notverordnung.