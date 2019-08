F.A.Z.-Sprinter : Wer Salvini stoppen könnte und wer zum Schulbeginn fehlt

Es gibt eine Berufsgruppe in Deutschland bei der die Mehrheit sagt, sie würde ihren Job „auf gar keinen Fall“ weiterempfehlen. Die Rede ist von Schulleitern. In acht Bundesländern werden heute Hunderttausende Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien wieder in die Schule gehen – die, die von einem Rektor oder einer Rektorin begrüßt werden, haben Glück. Denn Deutschland gehen die Schulleiter aus. So muss in manchen Bundesländern fast jede zehnte Grundschule ohne Leiter auskommen, wie mein Kollege Sebastian Balzter recherchiert hat. An weiterführenden Schulen sieht es nur wenig besser aus. Mehr Bürokratie, Inklusion, Digitalisierung und zu wenig Personal – den Lehrern, mit denen er gesprochen hat, fallen viele Gründe ein, warum sie auf keinen Fall eine Schule leiten möchten. Der vielleicht größte Haken: die Besoldung. Grundschulleitern bleiben „manch­mal nur 50 Eu­ro mehr im Mo­nat“ als einem Lehrer ohne Führungsverantwortung. Manche Länder haben bereits reagiert und die Besoldungsstufe erhöht. Bleibt zu hoffen, dass andere nachziehen. So ist Schulleiter jedenfalls kein Traumjob.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. F.A.Z.

Dann schon eher Ministerpräsident von Italien. Diese Stelle zu bekommen, darauf hofft Innenminister Matteo Salvini. Nach seinem wohlkalkulierten Bruch mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne tourt der Lega-Chef noch diese Woche sonnenverbrannt mit der Badehose im Gepäck durch die Lande, um in Strandbädern und Küstenorten ordentlich die Werbetrommel für sich zu rühren, wie mein Kollege Matthias Rüb aus Rom berichtet. Auch wenn Salvini bei seiner Tour hier und da Protest entgegenschlägt: Er weiß die Stimmung im Land für sich zu nutzen. Mit fast 40 Prozent in Umfragen für seine Partei hat der Lega-Chef gute Chancen, sein Ziel zu erreichen. Keine guten Aussichten für Europa: Wie auch immer es nach Neuwahlen weiterginge – die Zusammenarbeit mit dem hochverschuldeten Staat würde noch schwieriger werden als ohnehin schon. Ökonomen befürchten, dass es nach dem Urnengang der Italiener eine Mehrheit der rechten Lega und der konservativen Partei Forza Italia geben könnte. „Für Europa wäre eine rechte Regierung in Italien ein noch größerer Alptraum als die gegenwärtige Regierung“, sagte Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Andere Beobachter halten ein Bündnis mit den rechtsnationalen Fratelli d'Italia für wahrscheinlicher. Ein kleiner Hoffnungsschimmer aus europäischer Sicht: Zwei eigentlich verfeindete Parteien denken laut über den Schulterschluss nach, um Salvinis Gipfelsturm zu verhindern. Italien wartet nun auf den politischen „Showdown“: Heute Nachmittag beraten die Fraktionsvorsitzenden des Senats, der zweiten Kammer des Parlaments, über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Am Dienstag sollen die Chefs der Fraktionen im Abgeordnetenhaus zusammenkommen.

Die italienischen Rechtspopulisten haben mit Salvini ihr politisches Werbegesicht längst gefunden. Hierzulande geht die Suche der SPD im politischen Berlin nach einem charismatischen Führungsduo weiter, das die Partei aus dem 14-Prozent-Umfragetief herausholt. Seit die ehemalige Partei- und Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Andrea Nahles, im Streit mit den Genossen die Brocken hingeworfen hatte, ist sie abgetaucht. Bis jetzt: Heute Abend wird Nahles erstmals seit Anfang Juni wieder öffentlich auftreten. Doch während sie einen Vortrag im Kloster Maria Laach zum Thema „Die Gleichberechtigung von Mann und Frau laut Grundgesetz und im wahren Leben“ hält, ist hinter den Kulissen schon ein neuer Streit entbrannt, wie mein Kollege Georg Meck berichtet. Wie er erfahren hat, will Nahles voraussichtlich im September auch ihr Bundestagsmandat niederlegen. Die Nachfolge ist bislang ungeklärt – und wie nicht anders zu erwarten, kommt es nun in der Partei zu einem bizarren Streit. Und was sagt Nahles nun zu diesem neuerlichen Personalkrach? Sie will heute Abend Fragen aus dem Publikum beantworten – allerdings nicht solche zur Lage der SPD.

Und sonst? Nimmt die Kanzlerin nach der Sommerpause wieder ihre Regierungsarbeit auf. Soll es am Braunschweiger Oberlandesgericht im milliardenschweren Musterverfahren von Anlegern zur VW-Dieselaffäre erste Antworten geben. Gastiert zum Abschluss der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal Titelverteidiger FC Bayern München in der Lausitz beim Fußball-Viertligaklub Energie Cottbus (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, Fernsehen: ARD/Sky) .

Die Nacht in Kürze:

Asiens Börsen starten mit Verlusten in die Woche. Grund für die Einbrüche sind Sorgen um den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit.

Psychotherapeuten kritisieren den Umgang des Bamf mit traumatisierten Flüchtlingen. Ihr Vorwurf: Flüchtlinge würden pauschal verurteilt.

Der konservative Politiker Alejandro Giammattei hat die Präsidentschaftswahlen in Guatemala gewonnen. Beim Wahlkampf spielte ein neues Asylabkommen mit den Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle.

Mehr zum Thema 1/