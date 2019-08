F.A.Z.-Sprinter : Nur noch kurz die Welt retten!

Am Mittwochabend deutscher Zeit hat Donald Trump El Paso besucht – also jenen Ort, an dem ein Mann am vergangenen Wochenende eine rassistische Bluttat beging und dabei mehr als zwanzig Menschen tötete. Wirklich willkommen durfte sich Amerikas Staatspräsident bei seinem Aufritt allerdings nicht fühlen: Schon bei seiner Ankunft in der texanischen Stadt wurde Trump aufgrund seiner oftmals mehr spaltenden als vereinenden Worte mit Buhrufen empfangen. Den Präsidenten focht das jedoch nicht an: „Ich denke, meine Rhetorik bringt Menschen zusammen“, erklärte er, zwei Tage nachdem er seine Rede zu den möglichen Konsequenzen aus den Massakern von El Paso und Dayton ungelenk von einem Teleprompter abgelesen hatte. Wie es unterdessen hierzulande um die gefühlte und die tatsächliche Sicherheit aussieht, hat meine Kollegin Mona Jaeger recherchiert. Sie zeigt auf, wie die Politik auf diese – trotz sinkender Kriminalität – nicht mehr nur unterschwellig wahrgenommene Bedrohungslage der Deutschen reagieren will.

Nervosität zeigen derweil auch die weltweiten Finanzmärkte. Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Handelsstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten fuhren die Kurse Achterbahn und stoppten ihre Talfahrt erst kurz vor Börsenschluss – während der Goldpreis unbeirrt steigt. Auch aus diesem Grund schicken sich die Notenbanken an, die Welt zu retten. Am Mittwoch senkte beispielsweise das weit entfernte Neuseeland seinen Leitzins derart stark, dass es sogar hierzulande für Aufsehen sorgte. Warum sich die Notenbanken mit ihrem neuen Selbstverständnis allerdings überhaupt keinen Gefallen tun, kommentiert F.A.Z.-Mitherausgeber Gerald Braunberger in seinem Leitartikel.

Gute Nachrichten gibt es indes an der Wetterfront! Nachdem es vorerst nicht mehr übermäßig heiß werden soll und auch die Unwetter der vergangenen zwei Tage nahezu schadlos überstanden wurden, kehrt zum nahenden Wochenende der angenehme Sommer zurück. Grund genug, um sich eventuell mal wieder aufs Fahrrad zu schwingen. Dass das in vielen deutschen Großstädten leider nur teilweise sicher und komfortabel ist, ist hinlänglich bekannt. Umso wichtiger ist es da, auch einmal die positiven Beispiele hervorzuheben: In keiner anderen Landeshauptstadt ist das Radfahren nämlich so beliebt wie in Bremen. Wie die Norddeutschen zur fahrradfreundlichsten Großstadt wurden und was in Bremen anders und besser gemacht wird als anderswo, hat Svea Junge für Sie aufgeschrieben.

Und sonst? Tritt Eintracht Frankfurt am Abend (20.30 Uhr) im nächsten Spiel der Qualifikation zur Europa League beim FC Vaduz in Liechtenstein an – allerdings noch ohne den am Mittwoch offiziell von Paris Saint-Germain zurückgekehrten Torhüter Kevin Trapp. Außerdem veröffentlicht der Weltklimarat am Vormittag seinen Bericht zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme an Land. Und Sie sollten sich nicht unser neues Podcast-Format „F.A.Z. Dossier“ entgehen lassen – in zwölf Folgen beleuchtet es den aktuellen Stand zur Hirnforschung. Sehr spannend und hörenswert!

Die Nacht in Kürze:

Nachdem Washington alle Vermögen der venezolanischen Regierung eingefroren hatte, bezichtigt Staatschef Maduro seinen Amtskollegen Donald Trump des „wirtschaftlichen Terrorismus“. Zudem hat er sämtliche Gespräche mit der Opposition im Land gestoppt.

Der Handelsstreit zwischen Tokio und Seoul hat zu einer massiven Boykott-Bewegung von Koreanern gegen japanische Produkte geführt. Nun jedoch hat Japan seine Beschränkungen für High-Tech-Exporte gelockert.

Das Verteidigungsministerium hat im ersten Halbjahr über 150 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Das ist fast so viel wie alle anderen 13 Ministerien zusammen.

