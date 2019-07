F.A.Z.-Sprinter : Mensch-Maschine

Der Tod der Bloggerin Marie Sophie Hingst am 17. Juli erschüttert die Öffentlichkeit – und auch die Journalistenwelt. Vor wenigen Wochen hatte der „Spiegel“ aufgedeckt, dass sie ihren Familienstammbaum stark frisiert und die Öffentlichkeit mit einer erfundenen jüdischen Familiengeschichte getäuscht hatte. Auch die F.A.Z. hatte daraufhin ein mit ihr veröffentlichtes Interview offline gestellt und zurückgezogen. Was Hingst auch immer dazu bewogen hat – die dramatische Geschichte der gerade einmal 31 Jahre alten Bloggerin endet nun an ihrem Totenbett. Und die Frage stellt sich natürlich, inwieweit die journalistische Berichterstattung über ihren Fall zu ihrer persönlichen Tragödie beigetragen hat. Ein schwieriges Thema, das meine Kollegen Michael Hanfeld und Ursula Scheer für Sie aufgeschrieben haben.

Ein Thema, das seit Jahren die Gerichte beschäftigt, findet am heutigen Montag seine Fortsetzung – dabei geht es nur um zwei Sekunden Musik: Die legendäre deutsche Elektropopgruppe Kraftwerk kabbelt sich seit Jahren mit dem annähernd so legendären Hiphop-Produzenten Moses Pelham um eine kleine Sequenz: Pelham hatte für einen Song von Sabrina Setlur (die vielleicht noch mit der Songzeile im Gedächtnis ist: „Du bist'n babe, ich möcht' dein Badewasser saufen“) einen Schnipsel aus Kraftwerks „Metall auf Metall“ als Sample genutzt. Kraftwerk zog vor Gericht, bekam vor dem BGH erst recht, 2016 wurde das Urteil wieder aufgehoben. Warum? Weil die Musikszene, vor allem Elektro- und Hiphop-Musiker, die oft aufs Samplen setzen, ihre Kunstfreiheit gefährdet sahen. In der Sache hat heute der EuGH in Luxemburg das Wort – es geht dabei um weit mehr als nur einen Musikschnipsel: Wie viel Urheberrecht und wie viel Kunstfreiheit wollen wir eigentlich? Irgendwann muss dann der BGH wieder ran.

Apropos „Kraftwerk“ und „Laufzeitverlängerungen“, die länger als zwei Sekunden sind: Der EuGH urteilt heute auch noch über die verlängerten Laufzeiten belgischer Atomkraftwerke. Unser Nachbarland hatte 2003 seinen schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen, dann aber 2010 die Laufzeit mehrerer Reaktoren verlängert. Dagegen klagten Umweltschützer, weil diese Verlängerung ohne weitere Prüfung oder eine Beteiligung der Öffentlichkeit geschehen sei, so die Argumente der Gegner.

Und sonst: Heute ist „Earth Overshoot Day“, Welterschöpfungstag: Das hat nichts mit Müdigkeit am Montagmorgen zu tun, sondern beschreibt den Zeitpunkt, an dem die natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr verbraucht sind – dazu finden Demonstrationen statt.

Die Nacht in Kürze

Nach Unstimmigkeiten mit Präsident Trump räumt der amerikanische Geheimdienstkoordinator Dan Coats seinen Posten.

CSU-Chef Söder will Klimaschutz im Grundgesetz verankern. Die Grünen fordern unterdessen die Streichung sämtlicher Subventionen im Flugverkehr.

Der grüne Außenpolitiker Omid Nouripour spricht sich für einen Bundeswehreinsatz am Persischen Golf aus - unter bestimmten Rahmenbedingungen.

Und: Als erster Kolumbianer gewinnt Egan Bernal die Tour de France: „Wenn man gewonnen hat, will man immer mehr – das ist wie eine Droge“, sagt der glückliche Sieger.