F.A.Z.-Sprinter : Lauter Kuriositäten

Binden Waldbrände Kohlendioxid? Was hat es mit Giffeys Doktorarbeit auf sich? Was sonst noch wichtig ist, steht im F.A.Z.Sprinter.

Der Tag hält einige Kuriositäten bereit. Nein, nicht der zweite Tag des Hypetörns von Greta Thunberg, deren Reise nach New York höchstwahrscheinlich eine bessere Klimabilanz gehabt hätte, wenn sie mit dem Flugzeug geflogen wäre. Aber zum Beispiel: In Amsterdam wird eine Studie vorgestellt, laut der Waldbrände Kohlendioxid langfristig im Boden binden.

Die größere Kuriosität hält aber sicherlich die SPD bereit. Gesine Schwan und Ralf Stegner verkünden heute in Berlin ihre Kandidatur für den Parteivorsitz. Nicht das ist kurios, sondern das Phänomen, dass spätestens angesichts ihrer Kandidatur gefragt wird: warum nicht Stephan Weil, warum nicht Hubertus Heil, warum nicht Heiko Maas, warum nicht Manuela Schwesig, warum nicht…

…Franziska Giffey? Sie hat abgesagt, aus guten Gründen, nicht nur wegen der Plagiatsvorwürfe, die ihre Doktorarbeit betreffen. In ihrem Brief, den sie an Malu Dreyer gerichtet hat, kündigt sie ihren Rücktritt an, sollte ihr der Doktortitel aberkannt werden. Warum zieht sich das Verfahren der Humboldt-Universität eigentlich so hin? Auch dahinter steckt die eine oder andere Kuriosität, wie Heike Schmoll herausgefunden hat.

Und sonst? Verkündet der sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig seine Entscheidung im Verfahren um die AfD-Beschwerde gegen die Kürzung ihrer Landesliste zur Landtagswahl. Werden im Prozess um die Fälle von Kindesmissbrauch in Lügde vor dem Landgericht in Detmold die ersten Plädoyers gehalten. Verhandelt das Berliner Verwaltungsgericht über die Aufnahme eines Mädchens in den Staats- und Domchor zu Berlin. Übernimmt Oliver Zipse den BMW-Vorstandsvorsitz.

Die Nacht in Kürze

Israel plant den muslimischen amerikanischen Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar die Einreise zu verweigern. Das entspricht auch einer Forderung Trumps.

Die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist mit dem Großen Zapfenstreich im Berliner Bendlerblock verabschiedet worden.

Nordkorea hat offenbar schon wieder ballistische Raketen getestet – und dem Süden eine Absage in Sachen Wiedervereinigung erteilt.

Ein britischer Brexit-Befürworter, der den Zugverkehr durch den Kanaltunnel behindert hatte, muss ein Jahr ins Gefängnis. Und Donald Trump verspricht Großbritannien ein großartiges Handelsabkommen für die Zeit nach dem Ausstieg.

Der Mann, der in Ohio neun Menschen mit einem Sturmgewehr erschossen hatte, stand unter Einfluss von Kokain und Alkohol.

