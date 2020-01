F.A.Z.-Sprinter : Unterschätzte Gefahren und ein Neubeginn

Die Babyboomer gehen langsam in Rente – und viele scheinen zu übersehen, was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Eintracht Frankfurt versucht derweil wieder in Form zu kommen. Was sonst wichtig wird, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Der heutige Freitag ist der letzte Werktag zwischen den Welten: Viele Kolleginnen und Kollegen sind noch nicht wieder aus den Ferien zurück, gefühlt beginnt das neue Jahr erst am Montag. Wenn Sie zu denen gehören, die heute sehr wohl schon wieder arbeiten, sind Sie eine wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft, der in den nächsten Jahren die Arbeitskräfte knapp werden könnten. Was als eine der größten Bedrohungen für den Wohlstand hierzulande gilt. Das liegt aber nicht daran, dass zu viele Kollegen Urlaub machen, sondern daran, dass die Babyboomer in Rente gehen, wie meine Kollegin Britta Beeger in ihrer lesenswerten Analyse schreibt. Diese Gefahr scheint jedoch bei vielen noch nicht angekommen zu sein. Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, sieht den Fachkräftemangel schon jetzt als größten Bremsklotz für die deutsche Wirtschaft. Gut möglich, dass seine Behörde auf das Thema noch mal eingeht, wenn sie heute Vormittag die Arbeitslosenzahlen für Dezember vorlegt.

Tag drei im neuen Jahr ist auch Tag drei mit verpflichtenden Kassenbons beim Bäcker. Wussten Sie, dass Sie nicht benötigte Bons nicht in den Papiermüll werfen dürfen? Die Zettelchen bestehen nämlich meistens aus Thermopapier, was im Papiermüll verboten ist. Wenn das die Bons in ihren Augen noch überflüssiger macht als sowieso schon, dann sind Sie in guter Gesellschaft: Bäcker im ganzen Land rufen dazu auf, die Rechnungen in den Briefkästen der Finanzämter zu entsorgen, die ihnen die neue Pflicht eingebrockt haben. Das berichtet mein Kollege Gustav Theile, der sich in mehreren Frankfurter Bäckereien angesehen hat, wie sich Backwaren und Bons so vertragen.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Der Freitag bringt aber nicht nur Gefahr und Ärger, sondern steht auch im Zeichen eines Neubeginns. Denn nach dem tragischen Tod von 30 Affen im Krefelder Zoo öffnet der Tierpark heute wieder seine Tore. Drei Frauen haben sich bei der Polizei gemeldet und zugegeben, die Himmelslaternen gestartet zu haben, die das Affenhaus in Brand setzten.

Auch die Bundesliga beginnt neu: Sieben weitere Vereine starten heute mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Eintracht Frankfurt trainiert seit gestern schon – allerdings steckt der Verein zum Jahreswechsel auch in einer veritablen Formkrise. Anstoß zum ersten Match der Rückrunde ist in genau zwei Wochen mit der Partie zwischen Schalke gegen Mönchengladbach.

Und sonst? Schätzt das Statistische Bundesamt zum ersten Mal die Inflation des Jahres 2019. Trifft sich Sachsens Innenminister mit den Polizisten, die in der Silvesternacht in Leipzig mutmaßlich von Linksextremisten angegriffen wurden. Demonstrieren zum ersten Mal im neuen Jahr die Jugendlichen der „Fridays for Future“-Bewegung – in Frankfurt wollen sie dabei auf die negativen Umweltauswirkungen von Feuerwerk hinweisen.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze:

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran haben in den vergangenen Stunden einen neuen Höhepunkt erreicht: Bei einem Raketeneinschlag am Bagdader Flughafen sind unter anderem ein hoher iranischer General und der Vizechef pro-iranischer Milizen getötet worden.

In Spanien zeichnet sich eine Lösung der politischen Blockade ab. Die katalanische Separatistenpartei ERC will sich bei der Parlamentsabstimmung zur Bestätigung des amtierenden Ministerpräsidenten Sanchez enthalten.

Die Polizei in Leipzig hat sich gegen einen Zeitungsbericht gewandt, wonach sie mit ihren Angaben zu den Verletzungen des in der Silvesternacht attackierten Polizisten möglicherweise übertrieben haben könnte. Die Stadt beschäftigt außerdem die Frage, wer Schuld trage an den Vorkommnissen.