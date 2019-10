F.A.Z.-Sprinter : Kann AKK noch Kanzlerkandidatin werden?

In der CDU hält sich die Begeisterung für Kramp-Karrenbauer weiter in Grenzen. Auch in Schleswig-Holstein mag trotz Einheitsfeier keine Partystimmung aufkommen. Was sonst wichtig wird, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Wenn die CDU Ende November zu ihrem Parteitag lädt, ist es fast ein Jahr her, dass Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteivorsitzenden gewählt wurde. Ihre Bilanz ist düster. Immer wieder unterliefen ihr Pannen. Ob im Umgang mit dem Youtuber Rezo oder bei der Frage, ob sie in die Regierung geht oder nicht. Zuletzt wollte AKK mit Merkel im Regierungsflieger nach Amerika fliegen, was das Kanzleramt ablehnte. Einige meiner Kollegen haben sich nun in Berlin und in den Landesverbänden der Christdemokraten umgehört. Die Meinung über Kramp-Karrenbauer ist dort schlecht. Sie habe keine Klasse, heißt es, und sie sei nicht geeignet für die Aufgabe. Einige halten es sogar für ausgeschlossen, dass sie Kanzlerkandidatin der Partei wird. Und manche sehen wieder Kramp-Karrenbauers ehemaligen Gegenspieler Friedrich Merz als Kontrahenten im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

30 Jahre nach dem Mauerfall beginnen heute die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Kiel. In der Planungsphase hatte das Bundesland signalisiert, dass die Begeisterung nicht besonders groß war, das Fest turnusgemäß auszurichten. Heute Mittag nun eröffnet Ministerpräsident Daniel Günther die Festmeile, am eigentlichen Feiertag kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in den Norden. Motto der Feierlichkeiten ist dieses Jahr „Mut verbindet”. Lesen Sie dazu den Leitartikel von Jasper von Altenbockum, der darüber schreibt, wie man die Spaltung der Gesellschaft überwinden kann. Und der Wissenschaftler Hagen Findeis geht in seinem Beitrag der Frage nach, wieso sich die Ostdeutschen so wenig für die Befreiung von der Diktatur interessieren.

Zum Schluss möchte ich den Blick noch nach Schwerin richten. Dort hat sich gestern ein ungewöhnlicher Vorgang abgespielt. Es geht um das Verhältnis von AfD und CDU. Insgesamt vier Abgeordnete waren bereits von zwei Jahren aus der AfD-Fraktion ausgetreten. Sie wollten erst eine eigene Partei gründen, dann traten sie den Freien Wählern bei und gründeten als diese auch eine Fraktion im Landtag. Inzwischen haben sie sich aber mit der Partei zerstritten, sind wieder ausgetreten – und suchen jetzt Heimat in der CDU-Fraktion. Der Vorsitzende Vincent Kokert will sie aufnehmen. Zunächst mit Gaststatus in der Fraktion. Ein CDU-Parteibuch haben sie nicht. Es ist nicht der erste Übertritt von AfD-Leuten, aber zahlenmäßig ist er so groß, dass es mehr als ungewöhnlich ist.

Und sonst? In Brüssel gehen die Anhörungen der Anwärter auf die EU-Kommissarsposten weiter. Ein Jahr nach dem Mord am Regierungskritiker Jamal Kashoggi in der saudischen Botschaft findet dort heute eine Gedenkveranstaltung in Istanbul statt. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo reist durch Europa und hat unter anderem eine Privataudienz beim Papst. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte trifft heute in Berlin zu deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen im Bundeskanzleramt ein.

Die Nacht in Kürze

Der Ton wird schärfer: Donald Trump wirft den Demokraten einen versuchten „Putsch“ vor und präsentiert auf Twitter auch gleich eine Theorie, was das Ziel der Untersuchungen sei, die er als „Hexenjagd“ bezeichnet.

Im Streit um künftige Kontrollen an der irischen Grenze erwartet der britische Premier weitgehende Zugeständnisse aus Brüssel und Dublin. Sollte die EU seinen Vorschlag nicht annehmen, werde er keine weiteren Verhandlungen führen.

Der FC Bayern München hat in der Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Auch dank eines Gala-Auftritts von Nationalspieler Serge Gnabry schlugen die Münchner die Tottenham Hotspur mit 7:2 in London.

Und Prinz Harry und seine Frau Meghan verklagen die Boulevardpresse.