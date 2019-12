F.A.Z.-Sprinter : Im Treibhaus der Klimakonferenzen

Auf der Klimakonferenz in Madrid wird es ernst, mit dem Kohleausstieg allerdings noch nicht – und auch das Klimapaket lässt auf sich warten. Was sonst noch wichtig ist, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Weltklimakonferenzen haben ihren eigenwilligen Rhythmus: Sie dauern meist zwei Wochen, davon verstreicht die erste Woche meist ohne große Öffentlichkeit. Denn dann treffen sich erst einmal die Delegationen aus aller Welt, finden Vorverhandlungen statt, entstehen viele Papiere, findet meist noch ein „alternativer Gipfel“ statt. Wenn dann Minister und Staats- und Regierungschefs anrücken, ist meist die zweite Woche angebrochen und die Agenturen melden: „Die Konferenz geht in ihre heiße Phase“.

In Madrid ist es an diesem Dienstag so weit. Bundesumweltministerin Svenja Schulze kam schon am Montag in die spanische Hauptstadt, an diesem Dienstag beginnen die Verhandlungen auf Ministerebene. Auch in Berlin wurde die permanente Klimakonferenz fortgesetzt. Wie weit ist eigentlich der Kohleausstieg? Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth, auch schon in Madrid, sagte dazu, die beteiligten Ministerien seien sich zwar weitgehend einig, aber es müsse schon ein Wunder geschehen, wenn das Gesetz am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden könne. Es dauert wohl noch eine Woche. Auch die Verhandlungen über das Klimapaket, die am Montag im Vermittlungsausschuss begonnen hatten, dürften sich noch etwas hinziehen. Ginge das alles im Klimanotstand schneller und besser? Reinhard Müller bezweifelt das in seinem Kommentar.

Die Verhandlungen in Madrid drehen sich hauptsächlich darum, wie die Klimaschutzpläne der Staaten so verbessert werden können, dass doch noch die Ziele des Pariser Abkommens von 2015 (Begrenzung der Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius) eingehalten werden können. Eine unter vielen Maßnahmen könnte sein, dass Staaten, Unternehmen oder auch Städte sich in einem Emissionshandel Treibhausgas-Minderungen anrechnen lassen könnten, die sie in einem anderen Land finanzieren. (Zur wiederkehrenden Botschaft aus dem Treibhaus der Klimakonferenzen gehört aber auch das: Entscheidungen sollen nicht getroffen werden. Das soll auf der Weltklimakonferenz im kommenden Jahr in Glasgow geschehen.)

Und sonst? Haben die französischen Gewerkschaften wieder zu landesweiten Massenprotesten aufgerufen; feiern Bündnis90/Die Grünen ein Doppeljubiläum: 30 Jahre Bündnis 90 und 40 Jahre Grüne mit einer Rede Bundespräsident Frank-Walter Steinmeiers; wird in Oslo der Friedensnobelpreis an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed verliehen; verhandelt der Hessischer Verwaltungsgerichtshof über Dieselfahrverbot in Frankfurt am Main.

Die Nacht in Kürze

+ Vor der UN-Versammlung in New York hätte am heutigen Dienstag eigentlich die desaströse Menschenrechtslage in Nordkorea diskutiert werden sollen. Doch die Veranstaltung entfiel - ausgerechnet auf Druck der Vereinigten Staaten.

+ Russlands Präsident Putin hat Angela Merkel Hilfe bei der Aufklärung im Tiergarten-Mord versprochen. Gleichzeitig warf er dem Ermordeten vor, bei einem Sprengstoffanschlag in Moskau beteiligt gewesen zu sein.

+ Ein chilenisches Militärflugzeug ist bei einem Flug in die Antarktis verschollen. Drei Stunden nach Abflug brach der Kontakt zu der Maschine ab.

