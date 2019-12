F.A.Z.-Sprinter : Gute Nachrichten und ihre Kehrseiten

Den Medien wird ja gerne vorgeworfen, immer nur schlechte Nachrichten zu verbreiten. Deshalb starten wir doch heute mal mit einer positiven Note in den Tag – quasi in eigener Sache: Im Jahr 2019 hat sich die Zahl der getöteten Journalisten auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren nahezu halbiert. Das berichtet die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrer „Jahresbilanz der Pressefreiheit“ 2019, die heute vorgestellt wird. Das war es aber dann auch schon mit den „Good News“. Denn die übrigen Seiten des Berichts lesen sich traurig: Seit Jahresbeginn sind demnach rund um den Globus mindestens 49 Medienschaffende getötet worden, darunter allein in Syrien und Mexiko jeweils zehn. 389 Menschen befinden sich der Organisation zufolge aktuell wegen ihrer journalistischen Tätigkeit in Haft – ein Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In vielen Ländern, auch in solchen, in denen formal Frieden herrscht, ist die Arbeit für Reporter schwerer und riskanter geworden.

Ebenfalls mit einer erfreulichen Botschaft beginnt der Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) zur Gleichberechtigung, der an diesem Dienstag veröffentlicht wird. In Deutschland ist die Parität der Geschlechter demnach voran gekommen – vor allem wegen einer stärkeren politischen Beteiligung von Frauen. Mittlerweile seien 40 Prozent der Ministerposten in der Bundesrepublik mit Frauen besetzt, heißt es im „Global Gender Gap 2019“. Doch auch dieser Bericht hat eine Kehrseite: In der Wirtschaft sieht das WEF noch erhebliche Unterschiede zwischen Mann und Frau und fordert eine schnelle Reduzierung der Gehalts- und Einkommenslücke. Weltweit habe die Gleichberechtigung zwar zugenommen – beim aktuellen Tempo aber werde es immer noch etwa 100 Jahre dauern, bis eine vollständige Parität erreicht sei. Keine Zeit also, sich auszuruhen.

Nicht zur Ruhe kommen auch die französischen Gewerkschaften. Landesweit sind an diesem Dienstag Angestellte des öffentlichen Dienstes aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen und gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform auf die Straße zu gehen. Es ist der 13. Streiktag in Folge. Inzwischen hat sich sogar die bisher kompromissbereite Gewerkschaft CFDT dem Protest angeschlossen, wie unser Frankreich-Korrespondent Christian Schubert berichtet. Auch der am Montag bekanntgegebene Rücktritt von Macrons Rentenbeauftragtem Jean-Paul Delevoye konnte für wenig Beruhigung sorgen. Reisende müssen sich in jedem Fall auf erhebliche Einschränkungen einstellen: 75 Prozent der TGV-Hochgeschwindigkeitsverbindungen und 95 Prozent der Intercity-Züge fallen aus. Besonders hart trifft es wieder die Hauptstadt Paris. Dort bleiben die meisten Metrolinien geschlossen.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Aufmerksam machen möchte ich Sie noch auf eine besondere Geschichte von meinem Kollegen Thomas Thiel aus dem Feuilleton: Das Jüdische Museum Berlin wurde von Sympathisanten der Israel-Boykottbewegung BDS unterwandert. Er fragt: Gelingt es der neuen Direktorin Hetty Berg, es wieder zu einem wirklich jüdischen Ort zu machen?

Und sonst? Wird der in Amerika wegen Doppelmordes verurteilte und nun freigelassene Jens Söring zurück in Deutschland erwartet. Informiert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) über die Neuorganisation der Sicherheitsbehörden zur intensivierten Bekämpfung des Rechtsextremismus. Tritt in London das neue britische Parlament zusammen. Präsentiert die EU-Kommission die Eurozonen-Reports. Findet in Genf das Flüchtlingsforum der Vereinten Nationen statt. Jährt sich die erste Folge der amerikanischen Zeichentrickserie „Die Simpsons“ zum 30. Mal.

Die Nacht in Kürze

Die Behörden in Sri Lanka haben eine einheimische Mitarbeiterin der Schweizer Botschaft festnehmen lassen. Sie hatte zuvor einen Fall angezeigt, der Verbindungen in höchste politische Kreise haben könnte.

Donald Trump lässt es offen, ob er im Präsidentschaftswahlkampf wieder TV-Debatten teilnehmen wird.

In Frankreich wird dem Onkel des syrischen Diktators Baschar al-Assad Betrug beim Aufbau eines Immobilienimperiums vorgeworfen. Ihm drohen vier Jahre Haft.

Mehr zum Thema 1/