F.A.Z.-Sprinter : Fünfhundert Aktionen fürs Klima

Demonstranten von „Fridays for Future“ gehen auf die Straße, die SPD wählt einen neuen Vorsitzenden und Peter Altmaier stellt seine überarbeitete Industriestrategie vor. Alles was wichtig ist, lesen Sie im F.A.Z.-Sprinter.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie sich heute im öffentlichen Raum bewegen – sei es auf dem Weg zur Arbeit oder weil Sie gute „Black Friday“-Deals in Ihrer heimischen Fußgängerzone wittern – rechnen Sie unbedingt mit Verzögerungen. Der Grund sind „niedrigschwellige Aktionen“, welche die lokalen Gruppen der Bewegung „Fridays for Future“ planen, um auf die aus ihrer Sicht verfehlte Klimapolitik hinzuweisen. Am ersten globalen Klimastreik seit zwei Monaten werden heute wahrscheinlich weniger Menschen teilnehmen als zuletzt, dafür soll der Protest kreativer ausfallen. Etwa 500 Aktionen sind in Deutschland geplant, vom veganen Frühstück bis zum Kleidertausch – und der einen oder anderen spontanen Straßenblockade. Mein Kollege Timo Steppat weiß mehr. Die Aktivisten meinen übrigens, die Bundesregierung habe mit ihrem Klimakompromiss „den Mittelfinger ausgestreckt“. Heute befindet der Bundesrat über das Paket, er könnte es auch vorerst stoppen und an einen Vermittlungsausschuss überweisen.

Dabei handelt es sich noch lange nicht um den einzigen Thriller im politischen Berlin. Im Willy-Brandt-Haus werden sie heute gebannt das Finale des SPD-Vorsitzenden-Castings abwarten, das nun ja auch schon seit knapp einem halben Jahr andauert. Keiner wagt momentan eine Prognose, wie die Stichwahl zwischen den Duos Geywitz/Scholz und Esken/Walter-Borjans ausgeht und damit letztlich auch, welchen Kurs die Große Koalition demnächst nimmt. Bis um 23:59 Uhr haben die Genossen noch Zeit, ihre Wahl zu treffen, die übrigens noch lange nicht bedeutet, dass das siegreiche Gespann beim Parteitag nächste Woche dann auch tatsächlich von den Delegierten gewählt wird. Fest steht: Morgen wird die Stichwahl ausgezählt. Und auf FAZ.NET werden wir Sie fortlaufend informieren.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Peter Altmaier stellt heute seine nationale Industriestrategie für das Jahr 2030 vor, und das genau genommen schon zum zweiten Mal. Beim ersten Aufschlag im Februar hatte der Bundeswirtschaftsminister unter anderem vorgeschlagen, Arbeitsplätze notfalls mit staatlicher Hilfe zu sichern. Wirtschaftsverbände und selbst der Wirtschaftsflügel seiner Partei hatten darauf empört reagiert, die geplante staatliche Einflussnahme kam nicht gut an. Nun hat Altmaier nachgebessert und will künftig Übernahmen deutscher Unternehmen durch Investoren aus Nicht-EU-Ländern schärfer prüfen. Welche Bereiche der Minister für besonders schützenswert hält, darüber schreibt meine Kollegin Julia Löhr.

Und sonst? Verkündet der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg heute den Eröffnungstermin für den Hauptstadtflughafen BER. Seit der geplanten Eröffnung 2011 wurde er bereits sechs Mal verschoben. Gibt Donald Tusk das Amt des Präsidenten des Europäischen Rats nach fünf Jahren an den ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel ab. Verabschiedet sich zudem EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit einer Pressekonferenz.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze

Bundesumweltministerin Schulze warnt die Länder vor einer Verzögerung des Klimapakets – etwa eine Verschiebung der Verbilligung von Bahntickets sei „politisch absolut falsch“.

Trotz der Offensive in Nordsyrien, liefert die Bundesrepublik weiterhin bestimmte Rüstungsgüter an die Türkei. Harsche Kritik kommt aus der Opposition.

Während eines unangekündigten Truppenbesuchs in Afghanistan hat der amerikanische Präsident die Wiederaufnahme der Gespräche mit den Taliban verkündet.