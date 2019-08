F.A.Z.-Sprinter : Fünf Sterne für ein Halleluja

Das neue Bündnis aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten erwartet in Italien den Segen des Staatspräsidenten. Unterdessen erwartet Boris Johnson eisiger Gegenwind, den wiederum Greta Thunberg in New York endlich los ist. Der F.A.Z.-Sprinter.

Wer hätte das gedacht: Gegenüber Großbritannien ist Italien in diesen Tagen fast schon ein Hort der Stabilität. Immerhin stehen die Zeichen in Rom nach Tagen der politischen Krise wieder auf Entspannung, seit die Sozialdemokraten den parteilosen Giuseppe Conte als künftigen Ministerpräsidenten akzeptiert haben. Damit steht die Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung; Staatspräsident Sergio Mattarella wird dem Bündnis wohl spätestens heute Vormittag einen Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Eine Neuwahl scheint abgewendet – und Rechtspopulist Matteo Salvini entmachtet. Vorerst zumindest.

Von derlei „stabilen“ Verhältnissen kann man in Boris Johnsons London gerade nur träumen. Seit der Premierminister mit einer Vorliebe für Brachialpolitik bei der Queen erfolgreich eine Zwangspause für das Parlament bis zum 14. Oktober beantragt hat, fegt ein Sturm der Empörung durch die Hauptstadt. Johnson wolle verhindern, dass das Parlament einen No-Deal-Brexit noch abwendet, schäumt nicht nur die Opposition, die von einem „Putsch gegen das Parlament“ und einer „Kriegserklärung“ spricht. Johnson, der Hasardeur („no ifs, no buts“), geht aufs Ganze, wie unser Londoner Korrespondent Jochen Buchsteiner in seiner Analyse schreibt: Entweder, die Parlamentarier wehren sich in den kommenden Tagen wie bereits angekündigt, etwa indem sie doch ein Misstrauensvotum gegen den Premier anstrengen. Oder Johnson übersteht die nächste Woche – und hat dann in Drachenblut gebadet. Ein No-Deal-Brexit wäre dann womöglich nicht mehr abzuwenden. In jedem Fall wird die Debatte auf der Insel jetzt erst spannend wie nie zuvor. Weil es den Briten seit Donnerstag nicht mehr allein um „BoJo“ und den Brexit geht. Sondern zugleich um jene Werte und Prinzipien, auf die ein „Parlament, das in der Politfolklore als Mutter aller Parlamente angesehen, ja bewundert wird“, wie Klaus-Dieter Frankenberger in seiner Leitglosse schreibt, immer so stolz war.

In der SPD sorgte derweil eine Nicht-Ankündigung für ähnlich viel Wirbel wie in London: Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender und letzte Rettung der deutschen Sozialdemokratie (zumindest sehen ihn manche in der Partei so), will nicht für den Vorsitz antreten. Ein Jammer, sagen jetzt viele Genossen – ein Glück, finden wiederum andere. Wohl auch das Kandidatenpaar Michael Roth und Christina Kampmann, das sich heute in Berlin der Hauptstadtpresse stellt. Doch wie man zum Juso-Vorsitzenden auch steht: Um das Duell Scholz gegen Kühnert, mit dem nicht nur zwei Persönlichkeiten, sondern auch zwei unterschiedliche politische Konzepte gegeneinander angetreten wären, ist es in jedem Fall schade.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Und noch einer Hoffnungsträgerin hat der Wind in den vergangenen Tagen buchstäblich eisig ins Gesicht geblasen: Greta Thunberg, die junge Klimaaktivistin, ist nach ihrer rund zweiwöchigen Atlantiküberquerung in New York angekommen. Am 21. September beginnt dort der Jugendklimagipfel der Vereinten Nationen – noch ein wenig Zeit also für die junge Frau, um der Vernunft im Land Donald Trumps, der den Regenwald in Alaska zur Abholzung freigeben will, während der Regenwald in Brasilien noch lichterloh brennt, eine stärkere Stimme zu geben. Vielleicht kann sie dem größten Präsidenten aller Zeiten ja doch noch beibringen, dass auch mondäne Golfresorts im Wasser versinken können, wenn der Meeresspiegel steigt. Believe me, SO SAD!

Und sonst: Findet in Helsinki ein inoffizielles Treffen der EU-Außenminister statt. Tritt das Parlament in Kiew zum ersten Mal nach der Wahl in der Ukraine zusammen. Ist Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zu Gesprächen in Berlin zu Besuch. Fällt in Seoul das letztinstanzliche Urteil im Korruptionsprozess gegen die frühere Präsidentin Park Geun-hye. Wird in München der offizielle Wies’n-Maßkrug vorgestellt.

Die Nacht in Kürze

In Großbritannien haben eine Million Menschen eine Petition gegen die dem Parlament von Boris Johnson verordnete Zwangspause unterschrieben. Tausende gingen auf die Straße.

Für den deutschen Trainer Thomas Doll ist der Traum von der Gruppenphase der Champions League geplatzt. Mit APOEL Nikosia verlor er 0:2 bei Ajax Amsterdam.

20 Jahre „Wer wird Millionär“: Wieso funktioniert das Quiz noch immer? Und was plant der Moderator? Ein Gespräch mit Günther Jauch über seine Karriere und liegengebliebene Themen.

Mehr zum Thema 1/