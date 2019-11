F.A.Z.-Sprinter : Feuer und Flamme ins nächste Abenteuer

Während Millionen Menschen in Deutschland heute an Allerheiligen mit einem mittleren bis schweren Kater aufwachen, weil sie sich am gestrigen Abend etwas zu lange auf einer Halloween-Party gegruselt und betrunken haben und deswegen besonders über einen Feiertag freuen werden, bleibt das böse Erwachen in Großbritannien bekanntlich aus. Zumindest wenn es um den Brexit geht. Nachdem es schon Anfang April nichts mit dem Austritt aus der EU geworden ist, haben sich die Briten auch ein halbes Jahr später ihr „Goodbye“ kurzerhand noch einmal aufgespart. Ende Januar 2020 soll es nun wirklich soweit sein – so Gott, Boris Johnson, die Briten und die EU es wollen. Da kann Donald Trump noch so viel Kritik üben.

Äußerst gespannt dürfte Christine Lagarde in den November starten. Die Französin tritt heute offiziell die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank an. Nachdem ihr Vorgänger zuletzt mit seiner Geldpolitik selbst im eigenen Haus für Unmut gesorgt hatte, will es Lagarde besser machen und attackierte noch vor dem Bezug ihres Büros in den obersten Etagen des EZB-Hochhauses in Frankfurt die Bundesregierung wegen angeblich zu geringer Investitionen. Wofür Lagarde ihre Präsidentschaft nutzen sollte und warum die Zinsen trotz allem niedrig bleiben werden, kommentiert F.A.Z.-Herausgeber Gerald Braunberger in seinem Leitartikel.

Außerdem ist dieser erste November auch für die Frankfurter Allgemeine ein ganz besonderer Tag. Heute vor siebzig Jahren erschien die allererste Ausgabe der F.A.Z. Seit 1949 will diese Redaktion nicht nur eine „Zeitung für Deutschland“ sein, wie es seit jeher auf dem Kopf der Titelseite steht, sondern – und das in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft umso mehr – auch „eine Stimme Deutschlands in der Welt“. Ob klassisch gedruckt auf Papier oder digital und multimedial auf Desktop, Tablet oder Smartphone. Für einen besseren Einblick in die Arbeit der F.A.Z.-Redaktion sowie deren Geheimnisse und Besonderheiten, empfehle ich Ihnen die 70-Jahre-Sonderbeilage, die an diesem Samstag der F.A.Z. beiliegt und die sie heute Abend ab 20 Uhr bereits auf FAZ.NET finden können. Vertreiben können Sie sich die Zeit bis dahin mit den Eindrücken, die meine Kollegen Helene Bubrowski und Thomas Holl auf dem – in diesem Jahr besonders feierlichen – traditionellen F.A.Z-Empfang in Berlin gesammelt haben. Schauen Sie doch mal rein!

Und zu guter Letzt: Sollte Halloween schadlos an Ihnen vorüber gegangen sein und haben Sie noch keinen Plan für das anstehende dunkle Herbstwochenende, dann streiten Sie sich doch mal wieder richtig! Nachdem sich am Mittwoch tausende Paare in der ganzen Republik zur Aktion „Deutschland spricht“ getroffen und miteinander debattiert haben, können Sie auf FAZ.NET nun die ersten Debatten nachlesen, die meine Kolleginnen und Kollegen begleitet haben. Unter anderem mit einem Pärchen, das sich bei allen Unterschieden am Ende doch ganz einig ist und einem Duo, das auch nach drei Stunden Streit immer noch nicht am Ende ist. Sie sehen: Es lohnt sich!

Und sonst? Reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zu deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach Neu Delhi. Und gibt das Statistische Bundesamt Daten zur Strafverfolgung im vergangenen Jahr bekannt.

Die Nacht in Kürze

Selbstbewusst zeigt sich Syriens Präsident Assad im Staatsfernsehen: Er untermauert den Anspruch seiner Regierung auf die Kurdengebiete im Nordosten, kritisiert Kramp-Karrenbauers Plan für die Region und droht der Türkei.

Internet unter Kreml-Kontrolle: In Russland tritt ein umstrittenes Gesetz in Kraft, mit dem das Netz unabhängig vom Rest der Welt funktionieren soll.

Startverbot für China-Drohnen: Amerikas Innenministerium hat offenbar Sicherheitsbedenken.