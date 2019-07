F.A.Z-Sprinter : Es geht heiß her

Ganz Deutschland ächzt und stöhnt unter den Temperaturrekorden. Bevor nun endgültig alle in die Sommerferien starten, wird noch mal demonstriert. Was heute sonst noch wichtig wird, lesen Sie im F.A.Z.-Sprinter.

Bei mir zu Hause hieß es früher immer: Freitag ist eigentlich schon Wochenende. Und gerade für heute dürfte das ganz besonders gelten, denn die Rekordhitze dieser Tage geht weiter – vor allem Nordrhein-Westfalen, das Rhein-Main-Gebiet und das Saarland werden heute mit um die 40 Grad besonders unter der Hitze leiden. Erst zum Beginn der neuen Woche wird es wieder kühler. Da dürften wenige Chefs etwas dagegen haben, wenn man zugunsten des Badesees mal etwas früher Feierabend macht. Wer wissen will, wie sie oder er sich gegen die Hitze im Büro am besten verteidigt und wozu der Arbeitgeber verpflichtet ist, kann das in unserer Rubrik Beruf und Chance nachlesen.

Gestern wurde im emsländischen Lingen mit 42,6 Grad die höchste jemals offiziell in Deutschland gemessene Temperatur registriert. Heute will das „Fridays for Future“-Bündnis zum ersten Mal an einem deutschen Flughafen gegen das Fliegen demonstrieren, in Stuttgart. Deutschland debattiert darüber, ob das nicht „Klimahysterie“ sei. Ist es denn wirklich so schlimm mit dem CO2? Ich bin ziemlich sicher, dass sich Ihnen solche Fragen nicht mehr stellen werden, wenn Sie die Erkenntnisse unserer Wissenschaftsredaktion und den Kommentar gelesen haben.

Ebenso heiß her geht es gerade in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Nach einem fast zehn Jahre währenden Aufschwung kommt von dort eine Prognosesenkung nach der anderen. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts geht in die Knie und nicht wenige fragen sich, ob die sprichwörtlichen fetten Jahre jetzt vorbei sind. Eine gute Nachricht zum Wochenende gibt es aber: Heute steht in der laufenden Saison der Halbjahresbilanzen mal eine Atempause an.

Und sonst: Geht das britische Parlament unter Boris Johnson als neuem Premier in die Sommerpause, auch wenn der Brexit-Streit bei weitem noch nicht gelöst ist. Streikt mitten in der Urlaubszeit das italienische Flughafenpersonal. Und starten mit Bayern und Baden-Württemberg auch die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien.

Die Nacht in Kürze

Erstmals hat sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu den jüngsten Raketentests des Landes geäußert. Er bezeichnete sein Vorgehen als „Warnung“ an Südkorea, das Militärübungen abhalten und Waffen importieren würde.

Donald Trump hat sich im Fall um den in Schweden inhaftierten Rapper A$AP Rocky eingeschaltet. Die deutliche Kritik vom amerikanischen Präsidenten an der schwedischen Justiz sorgt für einen diplomatischen Eklat.

Alphabet rund um den Internetriesen Google hat laut neuestem Geschäftsbericht fast 10 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Die Börse zeigt sich ob der überraschend positiven Zahlen versöhnt.