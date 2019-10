F.A.Z.-Sprinter : Ein Powershake fürs Klima

Die bayerische Polizei bekommt Einsatznahrung von einem Sternekoch und die Groko will das Klimapaket absegnen. Was sonst noch wichtig ist, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Brauchen dürften ihn heute wohl einige, verkosten können ihn erst einmal nur ein paar ausgewählte Bayern: In München laden der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und der Sternekoch Alexander Herrmann um 11 Uhr zur „Powershake“-Verkostung ein. Der von Herrmann (dem Koch) entwickelte Wundertrank, der laut Pressemitteilung des Ministeriums „gesund ist, Kraft gibt und schmeckt“, soll die bayerische Bereitschaftspolizei künftig im Einsatz stärken. Zur Müllvermeidung werde auch ein „einsatztauglicher Edelstahltrinkbehälter“ vorgestellt, heißt es.

Womit wir direkt beim großen Berliner Thema des Tages wären: Das Bundeskabinett will das umstrittene Klimapaket absegnen. Für Aufsehen hat zu Wochenbeginn ein Bericht gesorgt, demzufolge der Entwurf auf Wunsch der Unionsfraktion noch einmal deutlich abgeschwächt wurde. Dem widersprachen die Kanzlerin und andere Regierungsvertreter. Abzuwarten bleibt, auf was sich SPD, CDU und CSU bei noch offenen, konfliktträchtigen Fragen wie der Kfz-Steuer oder der geplanten Luftverkehrsabgabe einigen. Beschlossen werden soll am Mittwoch auch das knapp 200 Seiten starke Klimaschutzprogramm 2030.

Unterdessen planen die Umweltaktivisten von „Extinction Rebellion“ im Rahmen der von ihnen ausgerufenen weltweiten Protestwoche in Berlin weitere Protestaktionen, unter anderem am Kurfürstendamm und an der Marschallbrücke. Warum die Umwelt-Party nun erst einmal vorbei war, berichtet F.A.Z.-Korrespondent Markus Wehner. Und der Autor David Wagner beschreibt in seinem Gastbeitrag, wie die Siegessäule dank der Protestaktion endlich einmal das Bild himmlischer Ruhe bot.

Weniger ruhig geht es bei den Brexit-Verhandlungen zu. Der britische Premierminister Boris Johnson versucht offenbar, bestimmte EU-Länder dazu zu bringen, einen abermaligen Aufschub des Austritts abzulehnen – und den Schwarzen Peter schon einmal vorsorglich anderen zuzuschieben. Unter anderem Kanzlerin Angela Merkel. Der Premierminister macht deutlich, dass er seine harte Linie beibehalten will und von der EU ein Entgegenkommen erwartet. Die wiederum baut offenbar darauf, dass Johnson nicht so verantwortungslos ist, beim Brexit auf einen Frontalzusammenstoß ankommen zu lassen. Doch es „besteht die Gefahr, dass beide den jeweils anderen falsch einschätzen und es zum Crash kommt“, kommentiert F.A.Z.-Herausgeber Berthold Kohler Johnsons Spielernatur und die möglichen Folgen.

Zu einem friedlichen, sportlichen Zusammenstoß kommt es am Abend: Im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist um 20.45 Uhr Anpfiff im Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien (F.A.Z.-Liveticker zu Länderspielen und bei RTL). Den mehrmaligen Weltfußballer Lionel Messi muss die deutsche Elf dabei nicht fürchten – er ist gesperrt. Dennoch versuchte Nationaltrainer Jogi Löw, die Erwartungen zu dämpfen: „Die Gesamtlage ist sehr angespannt und unerfreulich.“ Für das 178. Länderspiel in seiner Amtszeit muss er bei der Aufstellung 13 Ausfälle kompensieren.

Und sonst?

Wird in Stockholm der Nobelpreis für Chemie verkündet; feiert Leipzig den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution mit einer Festrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier; beginnt in Frankfurt am Main die Verkehrsministerkonferenz, bei der es auch um Klimaschutz und Mobilität gehen soll; geht in Istanbul der Prozess gegen den Menschenrechtler Peter Steudtner weiter; beraten die EU-Finanzminister in Luxemburg über das Eurozonenbudget.

Die Nacht in Kürze

Ecuadors Präsident Lenín Moreno hat nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Auslöser für die Proteste sind stark gestiegene Treibstoffpreise.

Den gesetzlichen Krankenkassen drohen in einigen Jahren Defizite in Milliardenhöhe. Dies hat die Bertelsmann Stiftung in einer Prognose kalkuliert.

Das Weiße Haus verweigert dem Repräsentantenhaus jegliche Kooperation bei der Untersuchung der Ukraine-Affäre. Die Trump-Administration werde sich nicht an diesem „politischen Theater“ beteiligen, heißt es in einem Brief an die Abgeordneten.