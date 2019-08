F.A.Z.-Sprinter : Die Märtyrer von heute

Sie sind viele und sie sind laut: Die jungen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ zeigen gerade bei ihrem ersten großen Kongress in Dortmund, wie sie sich den Kampf gegen die Klimakrise vorstellen. So viel zu den Kritikern der Bewegung, die den jungen Leuten vorwarfen, freitags nur die Schule schwänzen zu wollen: Rund 1500 Schüler und Studenten nehmen an dem Treffen bis Sonntag teil – trotz Ferien. Für heute ist eine Großdemonstration in der Dortmunder Innenstadt geplant. Die FFF-Mitorganisatoren Carla Reemtsma und Jakob Blasen schreiben in einem Gastbeitrag in der F.A.Z. Woche, was sie antreibt: „Wir wer­den nicht ein­fach so zu­fäl­lig die Kli­ma­kri­se lö­sen und auch nicht da­durch, dass ein paar Cafés Kaf­fee mit Ha­fer­milch an­bie­ten.“ Die Politik sei gefordert, etwa wenn es darum geht, das Pa­ri­ser Kli­ma­ab­kom­men ein­zuhal­ten und Emis­sio­nen zu re­du­zie­ren. Zumindest eines scheint den jungen Menschen bereits gelungen zu sein: Das Thema Klima ist gesetzt, wenn selbst Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vom Klimaschutz als Aufgabe für das Grundgesetz sprechen.

Am 2. Februar haben die Vereinigten Staaten offiziell ihren Ausstieg aus dem INF-Vertrag mit Russland vollzogen. Heute, ein halbes Jahr später, läuft das Abkommen aus. Der 1987 zwischen Amerika und der damaligen Sowjetunion geschlossene Vertrag über die „Intermediate Range Nuclear Forces“ regelte die Vernichtung aller bodengestützten atomaren Mittelstreckensysteme in Europa. Die Nato-Partner sind darüber betrübt, im schlimmsten Fall wird ein neuer atomarer Rüstungswettlauf befürchtet. Wie Russlands Lesart des Ausstiegs aussieht und warum Moskau Washington dabei den Vortritt überlässt, hat unser Korrespondent Friedrich Schmidt aufgeschrieben. Und auch, wie russische Einschüchterungsrhetorik aussehen kann: Präsident Putin meinte im vergangenen Oktober, wer Russland nuklear angreifen wolle, müsse wissen, dass „wir wie Märtyrer ins Paradies kommen, während sie einfach verrecken“.

Ganz so aggressiv ist die Stimmung im Frankfurter Straßenverkehr noch nicht. Wer, wie der Autor dieser Zeilen, aus der fahrradunfreundlichsten Stadt Deutschlands kommt, weiß, dass es verkehrstechnisch immer noch schlimmer geht, aber die Fortbewegung im Großstadtdschungel ist schon eine Herausforderung. Sechs Volontäre der F.A.Z. haben sich ins Getümmel gestürzt und zeigen sechs verschiedene Perspektiven der Verkehrsteilnehmer. Auch ein Rollstuhlfahrer und eine Mutter mit Kinderwagen kommen dabei zu Wort. Und ein Taxifahrer, der sagt: „Auf der Straße gewinnt der Stärkere.“ Leseempfehlung.

Und sonst? Findet in Auschwitz eine Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Liquidierung des sogenannten Zigeunerlagers im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau statt. Trifft die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Rom Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Und stellt das Statistische Bundesamt Zahlen zu den BaföG-Empfängern 2018 vor.

Frauen in Saudi-Arabien dürfen neuerdings auch ohne Erlaubnis eines Mannes verreisen. Das erzkonservative Königreich lockert damit weiter seine strikten Regeln für Frauen.

Die Konservativen in Wales haben eine Nachwahl verloren. Damit schrumpft die Regierungsmehrheit der Tories im Londoner Unterhaus auf einen Sitz. Die Umsetzung des Brexit dürfte sich für den neuen Premierminister Boris Johnson deshalb erschweren.