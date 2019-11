F.A.Z.-Sprinter : Die Fraktionen regieren ihre Parteien nieder

In Berlin geht es an diesem Dienstag wieder um die Frage: Wie lange hält die Koalition? Friedrich Merz liefert derweil einen Vorgeschmack auf seine mögliche Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz. Was sonst noch wichtig ist, steht im F.A.Z.-Sprinter.

Da an diesem Dienstag in Berlin die Fraktionen tagen, wird die Koalition das Thema Grundrente nicht loslassen – und damit die leidige Frage, wie lange diese Koalition überhaupt noch hält. Denn der Streit über die Zusatzleistung währt zwar schon seit einem Jahrzehnt, aber jetzt ist er ohne die „verhedderte Koalition“ nicht zu denken. So beschreibt unser Berliner Korrespondent Peter Carstens, wie es dazu kommen konnte, dass der Koalitionsausschuss, der am Montag nach wochenlanger Vorarbeit alles regeln sollte, doch wieder abgesagt werden musste.

Bis zum Sonntag, wenn der nächste Termin für den Koalitionsausschuss angesetzt ist, werden sich die Koalitionäre weiter hochschaukeln können – wie schon so oft, als es anschließend hieß, die Koalition sei besser als ihr Ruf. Dieser Ruf ist allerdings, auch wenn ihre Arbeit tatsächlich nicht so „grottenschlecht“ ist, wie sie unter anderem von Friedrich Merz gemacht wird, auch mit Einigung so gut wie ruiniert.

In den Fraktionen rumort es deshalb – obwohl gerade sie ein wichtiger Grund sind, warum sich nicht allzu viel ändern dürfte: Viele ihrer Abgeordneten sind an Neuwahlen nicht interessiert, wohl aber an Abgrenzung und Profilierung. Die beiden Fraktionen regieren so schon beträchtliche Zeit ihre Parteien nieder.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Merz, der Mann in der CDU für Wunsch ohne Wirklichkeit, hat derweil im fernen amerikanischen Cambridge an der Harvard University eine außenpolitische Grundsatzrede gehalten (ohne auf die Koalition einzugehen). Michaela Wiegel war unter den Zuhörern und liefert einen Vorgeschmack auf die Rede, die Merz vor dem Leipziger CDU-Parteitag Ende November halten will. Es könnte ein untypischer Parteitag der CDU werden. Meistens steht bis in die Einzelheiten vorher schon fest, was kommt. Diese und nächste Woche wird sich zeigen, ob es dieses Mal ganz anders laufen könnte.

Und sonst: Entscheidet der EU-Gerichtshof, ob die Pensionierung von Richtern in Polen gegen EU-Recht verstößt (geklagt hatte dagegen die EU-Kommission); hält Jeremy Corbyn eine Rede darüber, wie sich Labour im Wahlkampf zum Brexit stellen will; veröffentlicht die Deutsche Post den „Glücksatlas 2019“ über die Stimmung in den Bundesländern.

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze:

Im Kanzleramt ist der Autogipfel zu Ende gegangen. Beschlossen wurde, dass weitere Zuschüsse in Milliardenhöhe den Absatz von E-Autos ankurbeln sollen. Zahlen sollen das wie bisher zu gleichen Teilen Industrie und Staat.

Die Vereinigten Staaten haben wie von Präsident Trump angekündigt zum erstmöglichen Termin mit einem Kündigungsschreiben den Austritt aus dem internationalen Klimaabkommen vollzogen. Bei den Demokraten und international ist man entsetzt.

Aus Marie Yovanovitchs Aussage zur Ukraine-Affäre, die nun veröffentlicht worden ist, geht hervor, dass die ehemalige Botschafterin von Präsident Trump in dem brisanten Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj bedroht worden ist.