F.A.Z.-Sprinter : Die AfD im Osten

Das andere Frankfurt, an der Oder, gilt mit seiner Nachbarstadt Lubice in Polen als Modellstadt für ein geeintes Europa. Doch im Osten scheinen sich die Wähler die Nation zurückzuwünschen. Der F.A.Z.-Sprinter.

Wenn Außenminister Heiko Maas und sein SPD-Parteifreund und Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, heute das andere Frankfurt besuchen, das an der Oder, dann ist das Landtagswahlkampf vor symbolträchtiger Kulisse. Während sich die Oder weiterhin ziemlich träge zwischen Frankfurt und seinen ehemaligen Vorort Lubice am polnischen Ufer schiebt, wachsen die beiden Regionen auf deutscher und polnischer Seite seit einigen Jahren immer fester zusammen. Gemeinsames Fernwärmenetz, eine Buslinie, die beide Städte verbindet – wie selbstverständlich pendeln Deutsche und Polen über die lange Oder-Brücke. Frankfurt/Oder-Lubice könnte eines Tages eine Modellstadt für Europa werden. Wer hätte das gedacht?

Könnte. Denn wer bei solchen Beispielen in Euphorie über das vereinigte Europa ausbricht, über offene Schengen-Grenzen und den Abbau alter Ressentiments, wird bitter enttäuscht sein. Der Nationalismus ist zurück – und beschert der AfD im Osten in einer aktuellen Umfrage den ersten Platz bei den Wählersympathien, knapp vor der CDU. Woidke, der am 1. September bei der Landtagswahl in Brandenburg abgewählt werden und womöglich sogar einem AfD-Kandidaten das Feld räumen könnte, stemmt sich verzweifelt gegen den Trend und beklagt die Benachteiligung der Ostdeutschen – womit er bei seinen Brandenburgern zu punkten glaubt. Michael Kretschmer, sein CDU-Amtskollege in Sachsen, wo ebenfalls am 1. September gewählt wird, versucht es mit einer Mischung aus russlandfreundlichen Tönen, Klimaschutzkritik und Abgrenzung zur AfD. Noch knapp vier Wochen!

Ganz andere Probleme hat die amerikanische Gesellschaft nach zwei Amokläufen am Wochenende, bei denen hochgerüstete Männer zig Menschen erschossen haben. Die politischen Betroffenheitsrituale und Beschwichtigungsparolen vor allem der waffenlobbynahen Republikaner und von Donald Trump prallen mittlerweile an der abgestumpften Öffentlichkeit ab; es gibt keine andere Lösung als die, das liberale Waffenrecht einzuschränken. Dass es sich mindestens bei dem Schützen von El Paso wieder einmal sehr wahrscheinlich um einen weißen Rassisten handelt, der sich von dem Christchurch-Attentäter motiviert fühlte und seinen Hass in einem „Manifest“ im Netz hochlud, sollte uns daran erinnern, dass die Gewalt mit der Sprache beginnt. Womit wir wieder beim politischen Diskurs im polarisierten Deutschland sind.

Und sonst? Rufen die Demonstranten in Hongkong zu einem Generalstreik auf. Empfängt die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis. Geben Münchner Sammlungen neun NS-Raubkunstwerke an eine jüdische Familie zurück. Trifft sich der Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft zu einer Sondersitzung.

Die Nacht in Kürze:

Mexiko hat das Massaker von El Paso scharf verurteilt. Die Regierung verlangt ein Ende der amerikanischen Hetzrhetorik - und will rechtliche Schritte einleiten.

Einem Medienbericht zufolge duldet die europäische Grenzschutzorganisation Frontex Menschenrechtsverstöße – und missachtet die Rechte sogar selbst.

Nach nur eineinhalb Jahren gibt HSBC-Chef John Flint überraschend seinen Posten ab, sein Nachfolger steht noch nicht fest. Zugleich gibt die britische Großbank eine Gewinnsteigerung bekannt.