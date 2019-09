F.A.Z.-Sprinter : Der gute Trump

Der schlechteste aller schlechten Präsidenten ist vielleicht doch nicht ganz so schlecht. Berlin schwebt in Klimahöhen. Jakarta hingegen versinkt im Meer. Alles Wichtige im F.A.Z.-Sprinter.

Es ist für die Trump-Kritiker in diesen Tagen nicht ganz leicht, wieder einmal etwas Schlechtes an diesem schlechtesten aller schlechten Präsidenten zu finden. Denn der amerikanische Präsident will partout keinen Krieg. Selbst Beweise, dass tatsächlich Iran hinter dem Angriff auf Ölfelder in Saudi-Arabien steckt, dürften ihn nicht umstimmen. Trump setzt damit die Autorität der Vereinigten Staaten aufs Spiel, obwohl er Amerika doch wieder „groß“ machen wollte. Für das Regime in Teheran stellt sich deshalb unverhofft und ganz ohne Atomwaffen die Frage, die Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger am Ende seines Kommentars stellt: „Ist Iran auf dem Weg zur Hegemonie am Golf?“

Von solchen Pest-oder-Cholera-Entscheidungen ist Europa weit entfernt, erst recht Berlin, wo sich in dieser Woche die Koalition in eine „Fridays for Future“-Koalition verwandeln möchte und deshalb nicht von ihrer Klimapolitik abbringen lassen will. Wo da die Fronten zwischen Gut und Böse verlaufen, hat das Institut für Demoskopie Allensbach herausgefunden: nicht zwischen Alt und Jung, sondern zwischen etabliert und AfD.

Dabei hat es Berlin ja noch gut. In Indonesien versinkt die Hauptstadt im Meer. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, aber Jakarta hat für die Regierung des Inselstaats auch aus anderen Gründen einfach ausgesorgt. Also muss eine neue Hauptstadt her! Unser Korrespondent Till Fähnders beschreibt eine Politik am anderen Ende der Welt, die nicht nur deshalb sehr weit entfernt ist von der deutschen.

Und sonst? Wird in Israel das Ergebnis der Parlamentswahl bekannt gegeben; trifft sich zum ersten Mal die Bund-Länder-Kommission gegen Antisemitismus; beraten die Innenminister und Innensenatoren der SPD in Gotha über die Bekämpfung des Rechtsextremismus; eröffnet die AfD in Thüringen ihren Wahlkampf.

Bamf-Skandal in Bremen: Die Staatsanwaltschaft erhebt einem Bericht zufolge nun Anklage gegen die ehemalige Behördenleiterin. Es geht um zu Unrecht bewilligte Asylanträge.

Nachfolge von John Bolton: Donald Trump bringt fünf Namen ins Spiel um das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters.

Facebook-Posts zu Unrecht gelöscht? Bei dem Unternehmen soll in Streitfällen künftig ein unabhängiges Gremium verbindlich entscheiden.

