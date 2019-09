F.A.Z.-Sprinter : Der bockige Boris und die Zukunft des Autos

Jetzt ist erst einmal Pause. Zwangsweise. Am frühen Dienstagmorgen verabschiedete sich das britische Parlament vorläufig und bis zum 14. Oktober wieder in die ungewollten Ferien. Dass die nächsten fünf Wochen im Brexit-Streit deswegen ruhiger werden, ist dennoch so gut wie ausgeschlossen: Trotz des am Montag von der Queen unterschriebenen No-Deal-Brexit-Gesetzes hält Boris Johnson an seinem Ziel fest, Großbritannien bis Ende Oktober unter allen Umständen aus der EU zu führen. Dass der Premierminister dabei mit seinem neuen Versuch, für dieses Vorhaben Neuwahlen für den 15. Oktober zu erzwingen, abermals kläglich gescheitert ist, wird ihn wohl weiter nicht sonderlich interessieren. Johnson spielt sich – in Erinnerung an seinen blonden Bruder im Geiste aus dem Weißen Haus – immer mehr wie ein bockiges Kind auf, das nicht zuhört, Faxen macht, wenn es eigentlich zuhören soll und ständig „Ich will aber!“ brüllt, wenn er seinen Willen nicht bekommt.

Wo wir gerade beim Brüllen sind – in der ziemlich langen Liste an Verlusten, die das Brexit-Chaos hervorgerufen hat, wird auch dieser Abschied ein schmerzlicher sein: Am Montag kündigte auch noch der britische Parlamentspräsident John Bercow seinen Rücktritt an. Ob Brexit oder nicht, Neuwahlen oder doch keine Neuwahlen – spätestens nach dem 31. Oktober wird Bercows berühmtes „Ooooorrrder!“ nicht mehr durch das britische Unterhaus hallen, um die Abgeordneten zur Räson zu rufen. Wegen all dieser fragwürdigen Vorkommnisse und Entwicklungen fragt F.A.Z.-Außenpolitikchef Klaus-Dieter Frankenberger in seinem Brexit-Kommentar deswegen völlig zurecht: Und jetzt was?

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Während in Großbritannien es derzeit also um die Zukunft einer ganzen Nation geht, beschränkt man sich in Deutschland in diesen Tagen größtenteils auf die leidenschaftliche Diskussion über die künftige Rolle des Autos. Anlass ist einerseits der durch einen SUV verursachte tragische Unfall mit vier Toten am Wochenende in Berlin. Andererseits startet in dieser Woche mit der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt die einstmals so stolze und Hunderttausende anziehende Automesse, die aufgrund von Dieselskandal, Klimakrise und allgemeiner Kritik am motorisierten Individualverkehr gegen den tiefen Fall in die Bedeutungslosigkeit ankämpft. In diesem Umfeld eine Messe mit Weltgeltung auszurichten, ist in jedem Fall eine Herausforderung der besonderen Art. In seinem Leitartikel argumentiert Holger Appel, warum es sich trotz allem lohnt, die Messe in Frankfurt – die ab heute für die Presse, ab Donnerstag für Fachbesucher und ab Samstag dann für das breite Publikum ihre Pforten öffnet – in den nächsten Tagen zu besuchen. Auf FAZ.NET halten wir Sie jedenfalls mit auf unserer IAA-Sonderseite auf dem Laufenden. Und warum es für Fußgänger und Fahrradfahrer ab einem bestimmten Tempo egal ist, ob sie von einem Smart oder SUV angefahren werden, erklärt der Unfallforscher Wolfram Hell im Interview mit Julia Anton.

Und sonst? Stellt die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute ihr künftiges Kollegium vor. Wird eine neue Bildungsstudie der OECD vorgestellt. Und lege ich Ihnen die neueste Ausgabe des F.A.Z.-Essay-Podcasts ans Herz. Diesmal geht es um das angeblich verlorene konservative Erbe der CDU. Hören Sie doch mal rein!

Mehr zum Thema 1/

Die Nacht in Kürze

Der Hongkonger Aktivist Joshua Wong trifft in Berlin Bundesaußenminister Heiko Maas und bittet um deutsche Unterstützung der Demokratiebewegung.

Seit Monaten verhandelt Washington mit den Taliban - doch nun seien die Gespräche „tot“, sagt Präsident Trump. Die amerikanischen Truppen will er trotzdem abziehen, aber „zur richtigen Zeit“.

Nordkorea feuert wieder Raketen ab - und will so offenbar den Druck auf Trump erhöhen, der auf ein Gesprächsangebot aus Pjöngjang zurückhaltend reagiert hat.