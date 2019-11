F.A.Z.-Sprinter : Auf dem Prüfstand

Pünktlich zu Karneval hofft die Koalition auf Beständigkeit statt Narrenfreiheit. Der Eignerwechsel beim Waffenkonzern Heckler&Koch sorgt für Unruhe – und in Spanien droht Stillstand. Wieder einmal. Was sonst wichtig wird, der F.A.Z.-Sprinter.

Ja, es ist schon wieder Montag – aber wenigstens birgt das Datum für manche Menschen einen Grund zum Feiern: Heute beginnt wieder die Karnevalssaison. Unter anderem erwacht dann pünktlich um 11.11 Uhr in Düsseldorf der Obernarr Hoppeditz wieder aus seinem Tiefschlaf, und in Köln präsentiert sich ein neues Dreigestirn. Während die einen also heute auf der Straße tanzen werden, berät das erweiterte Präsidium der SPD über die Halbzeitbilanz der Bundesregierung, um anschließend eine Empfehlung für den Parteitag im Dezember abzugeben. Die große Koalition konnte gestern zumindest noch einen Erfolg verbuchen: Nach rund sechs Stunden Verhandlungen haben sich CDU, CSU und SPD auf einen Kompromiss zur Grundrente geeignet. Diese soll jeder bekommen, der 35 Jahre lang Beiträge gezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat. Voraussetzung ist aber eine „umfassende Einkommensprüfung“. Auch wenn es damit nicht ganz ohne Bedürftigskeitsprüfung geht, hat die SPD mehr erreicht, als im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, kommentiert Jasper von Altenbockum.

Sorgen bereitet derweil der mögliche Kauf des deutschen Waffenherstellers Heckler&Koch an einen ausländischen Interessenten. Am Wochenende wurde überraschend bekannt, dass der Lieferant der Bundeswehr zum Verkauf steht. Die Hintergründe sind bislang unklar, aber ein Konglomerat von Unternehmen aus verschiedenen Weltregionen, darunter die Karibikinsel Barbados sowie Neuseeland, soll interessiert sein. Dass eine Neuordnung im Gesellschafterkreis die Produktion in Deutschland nicht in Frage stellt, mag zwar die Mitarbeiter beruhigen, schreibt mein Kollege Ulrich Friese. „Wichtiger ist aber vorerst die Frage, ob Investoren aus einem Land außerhalb der Nato einen führenden Ausrüster der europäischen Streitkräfte kontrollieren dürfen.“

In Spanien muss sich der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez währenddessen zum zweiten Mal in diesem Jahr fragen, wie er eine Regierung bilden soll. Seine Partei wurde gestern zwar abermals stärkste Kraft, musste aber leichte Verluste hinnehmen. Die rechtspopulistische Vox konnte ihr Ergebnis von den Wahlen im April hingegen nahezu verdoppeln, außerdem schaffte es die separatistische CUP-Partei aus Katalonien ins nationale Parlament. Insgesamt ist die Parteienlandschaft zersplittert. Doch irgendeine Lösung muss her – in den vergangenen vier Jahren haben die Spanier vier mal gewählt.

Und sonst: Gibt die Kabinengewerkschaft Ufo ihr weiteres Vorgehen im Tarifkonflikt bei der Lufthansa bekannt. Trifft Angela Merkel den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte in Rom. Will FDP-Chef Christian Lindner vor der Universität Hamburg mit Studenten diskutieren. Gibt Sebastian Kurz bekannt, mit wem er Koalitionsverhandlungen führen will – die Grünen haben sich zu Verfügung gestellt.

Nach anhaltenden Unruhen in Bolivien ist Präsident Morales zurückgetreten. Er hat den Rückhalt des Militärs verloren und spricht nun von einem „Putsch“. Mexiko bietet ihm Asyl an.

In Rumänien hat Staatschef Klaus Johannis die Präsidentenwahl gewonnen – allerdings schnitt er deutlich schlechter ab als erwartet und muss in eine Stichwahl.

In Hannover erobern die Grünen erstmals eine Großstadt im Norden von Deutschland: Belit Onay wird der erste Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund in einer Landeshauptstadt.

