And the winner is ...

F.A.Z.-Sprinter : And the winner is ...

Während in Großbritannien heute Nacht Boris Johnson seine Mehrheit ausgebaut hat, gehen die Klimaverhandlungen in Madrid in die Verlängerung. Sehr bald beendet könnten die Ermittlungen zum „Isarmord“ sein. Der F.A.Z.-Sprinter.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Großbritannien hat gewählt: Boris Johnsons Konservative gewinnen die absolute Mehrheit im Unterhaus. Der Premierminister selbst hat seinen Wahlkreis gewonnen und das Ergebnis zu einem „machtvollen Mandat“ für den Brexit erklärt. Labour hingegen erlebt ein historisches schlechtes Ergebnis. Parteiführer Jeremy Corbyn hat schon angekündigt, die Partei nicht in die nächste Wahl zu führen. Erst einmal werde er seinen Posten aber behalten. Was das alles für den Brexit bedeutet, der bislang für den 31. Januar geplant ist, und welche Lehren aus dieser Wahl zu ziehen sind, lesen Sie im Verlauf des Tages auf FAZ.NET.

In Madrid geht heute die Klimakonferenz der Vereinten Nationen zu Ende. Offiziell wollen die Vertreter um 18 Uhr fertig werden, doch sie rechnen bereits mit Überstunden. Ungewöhnlich ist das nicht: Karsten Sach, der seit vielen Jahren für die Bundesrepublik bei den Gipfeln verhandelt, erklärte am Donnerstag, er könne sich nicht erinnern, wann man mal fristgerecht fertig geworden sei. Strittig ist in diesem Jahr unter anderem ein gemeinsamer Mechanismus für den Emissionshandel. Warum in Madrid nur kleine Schritte in eine große Zukunft gemacht werden, haben Timo Steppat und Hans-Christian Rößler für Sie aufgeschrieben. Auf den Straßen will derweil die Bewegung „Fridays For Future“ abermals Druck machen. Die Bewegung feiert heute unter anderem in Hamburg, Frankfurt und Berlin ihr einjähriges Bestehen: Am Freitag vor einem Jahr haben dort die ersten Schüler nach dem Vorbild von Greta Thunberg gestreikt.

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

In München hofft das Morddezernat derweil mit Hilfe der erweiterten DNA-Analyse endlich den Mörder von Domenico L. zu fassen, wie meine Kollegin Karin Truscheit berichtet. Der junge Mann wurde 2013 erstochen, als er einen Unbekannten ansprach, der zuvor völlig grundlos seine Verlobte angespuckt hatte. Der „Isarmord“ sorgte damals auch über die Münchner Stadtgrenze hinaus für Entsetzen und wurde sogar schon in einer Tatort-Folge aufgegriffen. Der Täter konnte nicht gefasst werden – bislang. Die DNA-Analyse soll Aufschluss darüber geben, welche Haar-, Augen- und Hautfarbe der Täter vermutlich hat. Das ist in Deutschland eigentlich noch verboten.

Und sonst? Beginnt in London die Darts-Weltmeisterschaft – sie hat vorher bereits eine Debatte über Alkoholkonsum entfacht. Wird Wikileaks-Gründer Julian Assange bei einem routinemäßigen Termin in London verhört, es geht um das Auslieferungsgesuch der Vereinigten Staaten. Stellt Finanzminister Olaf Scholz die Ergebnisse der 20. Sitzung des Stabilitätsrates vor. Feiert die Arbeiterwohlfahrt ihr 100-jähriges Bestehen.

Mehr zum Thema 1/

Das Wichtigste aus der Nacht:

Die EU-Staaten haben sich auf einen Kompromiss beim Klimaschutzziel für 2050 geeinigt. Polen verpflichtete sich allerdings nicht auf die Umsetzung der Ziele.

In Neuseeland haben Rettungsteams sich aufgemacht die Todesopfer des Vulkanausbruchs zu bergen, bevor es zu einer weiteren Eruption kommen könnte.